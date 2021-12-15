ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Соленые огурцы и прохладный душ: нутрициолог рассказала, как согреться зимой без обогревателя

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 18:01
Соленые огурцы и прохладный душ: нутрициолог рассказала, как согреться зимой без обогревателя Закаленному организму не страшны холода (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Зима и холод для многих становятся проблемой. Мы не можем согреться, нам хочется укутаться в плед, одеться потеплее. А кто-то даже не выходит на улицу в мороз.

Но, конечно, так быть не должно. Наш организм создан адаптивным, он может приспосабливаться к разным условиям, и к жаре, и к холоду, и это показатель слаженной работы всех его систем, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

Она посоветовала, как согреться зимой - и обогреватель тут ни при чем.

Что сделать, чтобы не мерзнуть зимой

1. Мягкое закаливание - как ни странно, не укутывания, ни теплый плед, ни шерстяные носки не помогут справиться с мерзлявостью.

Лучше закаляться, начать можно с приема прохладного душа, для начала облейте ноги до колен прохладной водой. После этих процедур наденьте теплые носки, выпейте согревающий чай.

2. Используйте согревающие специи.

3. Питайтесь согревающей пищей. Например, огурец зимой будет охлаждать ваш организм, а соленый огурец комнатной температуры - согреет.

Соленые огурцы и прохладный душ: нутрициолог рассказала, как согреться зимой без обогревателяКонтрастный душ и баня (фото: pexels.com)

4. Ложитесь вовремя спать.

Зимой нужно ложиться раньше, чем летом. Желательно, в 22:00 быть уже в кровати. Соблюдая такой режим, вы уже в течение недели заметите, что стали меньше мерзнуть.

5. Конечно, баня. Минимум 1 раз в 2 недели. Можно чаще. С обязательным растиранием холодной водой или снегом. Так вы повысите здоровье сосудов, поддержите иммунитет и перестанете мерзнуть.

Раньше нутрициолог назвала одно простое средство, которое поддержит печень и усилит иммунитет.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Врач назвал причины участившихся инсультов у молодых украинцев
Врач назвал причины участившихся инсультов у молодых украинцев