Солоні огірки та прохолодний душ: нутріціолог розповіла, як зігрітися взимку без обігрівача

Зима та холод для багатьох стають проблемою. Ми не можемо зігрітися, нам хочеться укутатися в плед, одягнутись тепліше. А хтось навіть не виходить надвір у мороз.

Але, звичайно, так не повинно бути. Наш організм створений адаптивним, він може пристосовуватися до різних умов, і до спеки, і до холоду, і це є показник злагодженої роботи всіх його систем, розповіла у своєму Instagram нутріціолог Вероніка Хуснутдінова. Вона порадила, як зігрітися взимку - і обігрівач тут ні до чого.

Що зробити, щоб не мерзнути взимку 1. М'яке загартовування - як не дивно, не загортання, ні теплий плед, ні вовняні шкарпетки не допоможуть впоратися з мерзлявістю. Краще гартуватися, почати можна з прийому холодного душу, для початку облийте ноги до колін холодною водою. Після цих процедур надягніть теплі шкарпетки, випийте чай, що зігріває. 2. Використовуйте спеції зігрівання. 3. Харчуйте зігріваючою їжею. Наприклад, огірок взимку охолоджуватиме ваш організм, а солоний огірок кімнатної температури - зігріє. Контрастний душ та лазня (фото: pexels.com) 4. Лягайте вчасно спати. Взимку треба лягати раніше, ніж улітку. Бажано, о 22:00 бути вже у ліжку. Дотримуючись такого режиму, ви вже протягом тижня помітите, що стали менше мерзнути. 5. Звичайно, лазня. Мінімум 1 раз на 2 тижні. Можна частіше. З обов'язковим розтиранням холодною водою чи снігом. Так ви підвищите здоров'я судин, підтримаєте імунітет і перестанете мерзнути.