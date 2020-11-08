Солнечно и до +15 градусов: синоптики уточнили, где в Украине повезет с погодой

Погода в Украине 8 ноября будет теплой, солнечной и с минимальным риском выпадения осадков. По данным синоптиков, порывы ветра будут не сильными, что даст украинцам возможность насладиться идеальной осенней погодой. При этом теплее всего будет на юге и западе страны, где термометры покажут до +15 градусов в течение дня. Детальный прогноз синоптиков Украинского гидрометцентра – в нашей статье.

По данным синоптиков, температура в Украине не будет однородной во всех регионах, однако амплитуда колебаний будет небольшой. Холоднее всего будет на востоке страны, где термометры покажут +8… +11 градусов в течение дня. Немного теплее – в центральных и некоторых западных областях, где, по прогнозам синоптиков, ожидается +9… +12 градусов. Теплее всего будет на крайнем западе и юге Украины, где ожидается до +11… +15 градусов.

В ночное время в Украине будет достаточно холодно – преимущественно +3… +5 градусов. В южных регионах немного теплее - +4… +7 градусов в темное время суток.

Погода в Украине 8 ноября (карта: meteo.gov.ua)

При этом в Украине 8 ноября не ожидается сильных порывов ветра – 3-8 метров в секунду.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине прогнозируют резкие перепады температуры воздуха.

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