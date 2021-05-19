Из-за солнца и гормонов: косметолог рассказала, как спастись от гиперпигментации

Гиперпигментация - пятна на лице различной природы, образовавшиеся в местах, где кожа производит меланин (пигмент) в избытке. Пигментация может быть разной природы.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.

Я и сама долгое время выводила у себя веснушки, которые рассыпаны на лице, как у Антошки из мультфильма. Поэтому данный вопрос я изучила со всех сторон. Сразу отмечу: полностью избавиться от гиперпигментации почти невозможно, сделать еле заметной - вполне реально.

Виды пигментации

Пигментация может быть разной природы:

УФ-излучение (веснушки),

гормональный дисбаланс (возрастная, во время беременности),

травмы (в т. ч. постакне),

стресс.⠀

Самая сложная пигментация - гормональная, в этом случае нужна консультация эндокринолога. В случае с постакне главное - вылечить акне, и только потом бороться с пигментацией. В случае с пигментацией от солнца - spf-крем. Со стрессом, думаю, все понятно - спокойствие.

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Спокойствие, только спокойствие (фото: pexels.com)

Какие компоненты искать в косметике?

SPF-крем. Не важно есть у вас пигментация или нет, нанести солнцезащитный крем - это, как почистить зубы, нужно делать каждый день и независимо от сезона.

Помните, загар - ожог кожи. Загореть "безопасно" - невозможно.

Расскажу на своем примере. Начиная с осени, я взялась за тон кожи и за полгода свела веснушки на лице к минимуму. Весной (солнце было не очень активным), я пару раз вышла на улицу днем, пренебрегая spf-кремом. Так вот, теперь я снова веснушках.

Налегайте на эти продукты: врач рассказала, как предотвратить гиперпигментацию кожи

Витамин С. Отбеливает, усиливает действие spf-крема.

Азелаиновая кислота. Прерывает биохимические процессы, связанные с выработкой меланина.

АНА-кислоты (гликолевая, молочная, миндальная). Работают с поверхностью кожи, отшелушивают, обновляют.

Ниацинамид. Препятствует переносу пигмента на поверхность кожи.

Арбутин. Угнетает синтез меланина, но в отличие от гидрохинона (наиболее популярен при этой проблеме, но весьма спорный) не оказывает токсическое воздействие на клетки.

Койевая кислота. Очень эффективна, но аллергенна.

Ретиноиды. Одни из самых эффективных. Но если вы еще молоды, их применение, по моему мнению, не оправдано.