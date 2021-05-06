Горечь во рту и кожный зуд: эндокринолог назвала основные признаки застоя желчи
Признаками застоя желчи могут быть множество факторов, которые сначала многие принимают за что-то другое. Например, зуд кожи или гиперпигментация, горечь во рту.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
Врач дала список симптомов, которые, чаще всего, могут говорить о застое желчи в организме.
- Кожный зуд и гиперпигментация
Зуд усиливается вечером и ночью, может провоцировать нарушения сна.
- Метеоризм, нарушение аппетита, отвращение к жирной пище, тошнота и рвота
При холестазе нарушается расщепление жиров до глицерина и жирных кислот. Только в таком виде они перевариваются и всасываются с помощью ферментов поджелудочной железы и кишечника. Есть застой желчи - снижается всасывание жиров.
Отсюда - жидкий жирный стул, липкий и с резким запахом, а также нарушение всасывания жирорастворимых витаминов: A, D, E, K.
- С авитаминозами связаны повышение кровоточивости, сухость кожи и слизистых, снижение плотности костной ткани, быстрая утомляемость.
- Ксантомы и ксантелазмы (образования типа "жировиков").
- Окрашивание кожи и склер глаз в желтый цвет из-за высокого уровня билирубина в крови.
Моча может также потемнеть, а вот кал, наоборот, обесцвечивается и может стать светлым, почти белым.
- Чувство тяжести в правом подреберье по причине увеличения печени.
Увеличенная печень давит на капсулу (оболочку), из-за этого возникает тяжесть и боль.
- Горечь во рту из-за повышения уровня желчных кислот в крови.
Чувствительные рецепторы языка и ротовой полости на них реагируют так же, как на продукты с горьким вкусом.
- Снижение массы тела
- Застой желчи может протекать и бессимптомно.
⠀Для диагностики обратитесь к врачу (фото: instagram.com/wow.so.young)
Для его диагностики рекомендовано:
- УЗИ органов брюшной полости и эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ).
Эти методы позволяют установить причину застоя желчи: конкременты, сужение желчных путей, опухоли или кисты.
- Альтернативой ЭРХПГ может быть эндо УЗИ, компьютерная томография и МРТ.
При холестазе повышаются уровни следующих показателей:
- конъюгированного билирубина и желчных кислот в крови,
- холестерина и триглицеридов в крови,
- щелочной фосфатазы, АЛТ, АСТ, ГГТ в крови,
- изменения липидного спектра,
- меди в крови,
- уробилиногена в моче, рассказала врач.
Напомним, эндокринолог рассказала, где брать кальций, если не есть молочку: список простых продуктов от врача.
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