Солнцезащитный крем опасен для здоровья: косметолог развенчала главные мифы о санскрине

Мифы о солнцезащитном креме

Если пользоваться постоянно спф, в организме не будет синтезироваться витамин D и возникнет его дефицит.

На самом деле, чтобы получить витамин D, достаточно провести на солнце 10-15 мин в день. И мы получаем его достаточное количество не только через кожу лица, а вообще через любые открытые участки тела, не защищенные SPF средством (кисти рук, кожа головы и т. д). Забудьте про этот миф, используйте спф, ешьте рыбу и пейте витамин D в добавках.

Фильтры в солнцезащитных кремах проникают в кровь, токсичны и негативно влияют на эндокринную систему.

Да, такие химические фильтры, как авобензон, октокрилен, оксибензон, мексорил, могут попадать в кровь. А также октиноксат, гомосалат, октисалат. Но в очень маленький конвертации. Такой, в которой они не могут нанести вред. Если вы все равно переживаете из-за этого, выбирайте средства с другими химическими фильтрами или выбирайте физические фильтры.

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На гормональную систему могут влиять химические фильтры класса бензофенонов. Самый сильный гормоноподобный эффект дает фильтр оксибензон, но чтобы он наверняка подействовал негативно на организм, им нужно пользоваться очень долго. Столько люди не живут - около 277 лет. По этой причине в США и странах ЕС ограничивают концентрацию оксибензона в спф до 6%. Оксибензон считается устаревшим фильтром - добросовестные марки его не используют.

Санскрины вызывают аллергию.

Что касается аллергических реакций на химические фильтры - это возможно. Ассоциация дерматологов США самыми сильными аллергенами называет фильтры класса бензофенонов (оксибензон, авобензон) и октокрилен. Если у вас чувствительная кожа с отягощенным аллергостатусом, выбирайте SPF на физических фильтрах.