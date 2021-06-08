Сонцезахисний крем небезпечний для здоров'я: косметолог розвінчала головні міфи про санскрін

Міфи про сонцезахисний крем

Якщо користуватися постійно спф, в організмі не буде синтезуватися вітамін D і виникне його дефіцит.

Насправді, щоб отримати вітамін D, досить провести на сонці 10-15 хв в день. І ми отримуємо його достатню кількість не тільки через шкіру обличчя, а взагалі через будь-які відкриті ділянки тіла, не захищені SPF засобом (кисті рук, шкіра голови і т.д). Забудьте про цей міф, використовуйте спф, їжте рибу і пийте вітамін D в добавках.

Фільтри в сонцезахисних кремах проникають в кров, токсичні і негативно впливають на ендокринну систему.

Так, такі хімічні фільтри, як авобензон, октокрилен, оксибензон, мексорил, можуть потрапляти в кров. А також октіноксат, гомосалат, октісалат. Але в дуже маленький конвертації. Такий, в якій вони не можуть завдати шкоди. Якщо ви все одно переживаєте через це, вибирайте засоби з іншими хімічними фільтрами або вибирайте фізичні фільтри.

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На гормональну систему можуть впливати хімічні фільтри класу бензофенонів. Найсильніший гормоноподібний ефект дає фільтр оксибензон, але щоб він напевно подіяв негативно на організм, їм потрібно користуватися дуже довго. Стільки люди не живуть - близько 277 років. З цієї причини в США і країнах ЄС обмежують концентрацію оксибензону в спф до 6%. Оксибензон вважається застарілим фільтром, сумлінні марки його не використовують.

Санскріни викликають алергію.

Що стосується алергічних реакцій на хімічні фільтри - це можливо. Асоціація дерматологів США найсильнішими алергенами називає фільтри класу бензофенонів (оксибензон, авобензон) і октокрилен. Якщо у вас чутлива шкіра з обтяженим аллергостатусом, вибирайте SPF на фізичних фільтрах.