Сон, как у младенца: эндокринолог рассказала, под какие звуки полезно засыпать
Вы знали, что шум имеет цвет? Обозначать шум разными цветами придумали физики - так проще описывать статистические свойства звуков. А вот каждый цвет шума по-своему влияет на качество сна.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
Какой цвет шума бывает
- Белый шум - содержит смесь всех частот одинаковой интенсивности, смешанных в случайном порядке.
- Розовый - мерцательный шум.
- Коричневый - глубже, чем розовый и белый. Пример - рев двигателя автомобиля.
- Синий - резкий и может вызывать дискомфорт.
Есть и другие цвета, но наиболее известны и широко применяются белый и розовый, рассказала врач.
Полноценный сон - важная составляющая здорового образа жизни и эффективное anti-age средство. Для хорошего сна:
1. Придерживайтесь структуры питания и добавляйте в ужин немного корнеплодов или безглютеновых злаков.
2. Соблюдайте гигиену сна.
3. Пробуйте различные техники расслабления, чтобы найти то, что подойдет именно вам. Например, розовый или белый шум.
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Какой цвет шума полезен для сна (фото: pexels.com)
Белый шум:
- грохот водопада,
- журчащий ручей,
- кондиционер,
- вентилятор,
- гул метро,
- фен.
Розовый шум:
- шум ливня,
- шелест листьев,
- сильный ветер,
- сердцебиение,
- звук пролетающего вертолета.⠀
- Белый и розовый шум включают даже новорожденным детям. Слышали, что некоторые малыши засыпают только под шум фена или пылесоса?
Во время сна мозг обрабатывает всю информацию, полученную за день, в том числе - и услышанный шум. От звуков, которые сопровождали вас в течении дня, зависит качество вашего сна. Под воздействие белого и розового шума человек расслабляется.
- Также им можно заглушать акустические раздражители - нежелательные звуки, которые вас раздражают и могут помешать нормальному сну: скрип, храп, крики за окном. При этом мозг быстро привыкает к цветному шуму и перестает его замечать.
- Белый шум особенно полезен в путешествиях. Он поможет быстро уснуть в шумном отеле.
- Розовый помогает справиться с дискомфортом людям, которые страдают тиннитусом - постоянным звоном в ушах.
- Белый шум улучшает мозговую активность, положительно влияет на память и сон.
- Розовый шум используют производители фильмов для привлечения зрителей.
- Белый шум для взрослых можно получить с помощью различных гаджетов. Есть специальные приложения, плейлисты, наушники, генерирующие его.⠀
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