Сон, как у младенца: эндокринолог рассказала, под какие звуки полезно засыпать

Вы знали, что шум имеет цвет? Обозначать шум разными цветами придумали физики - так проще описывать статистические свойства звуков. А вот каждый цвет шума по-своему влияет на качество сна.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Белый шум - содержит смесь всех частот одинаковой интенсивности, смешанных в случайном порядке.

- содержит смесь всех частот одинаковой интенсивности, смешанных в случайном порядке. Розовый - мерцательный шум.

- мерцательный шум. Коричневый - глубже, чем розовый и белый. Пример - рев двигателя автомобиля.

- глубже, чем розовый и белый. Пример - рев двигателя автомобиля. Синий - резкий и может вызывать дискомфорт.

Есть и другие цвета, но наиболее известны и широко применяются белый и розовый, рассказала врач.

Полноценный сон - важная составляющая здорового образа жизни и эффективное anti-age средство. Для хорошего сна:

1. Придерживайтесь структуры питания и добавляйте в ужин немного корнеплодов или безглютеновых злаков.

2. Соблюдайте гигиену сна.

3. Пробуйте различные техники расслабления, чтобы найти то, что подойдет именно вам. Например, розовый или белый шум.

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Какой цвет шума полезен для сна (фото: pexels.com)

Белый шум:

- грохот водопада,

- журчащий ручей,

- кондиционер,

- вентилятор,

- гул метро,

- фен.

Розовый шум:

- шум ливня,

- шелест листьев,

- сильный ветер,

- сердцебиение,

- звук пролетающего вертолета.⠀

Белый и розовый шум включают даже новорожденным детям. Слышали, что некоторые малыши засыпают только под шум фена или пылесоса?

Во время сна мозг обрабатывает всю информацию, полученную за день, в том числе - и услышанный шум. От звуков, которые сопровождали вас в течении дня, зависит качество вашего сна. Под воздействие белого и розового шума человек расслабляется.