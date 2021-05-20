Сон, як у немовляти: ендокринолог розповіла, під які звуки корисно засипати
Ви знали, що шум має колір? Позначати шум різними кольорами придумали фізики - так простіше описувати статистичні властивості звуків. А ось кожен колір шуму по-своєму впливає на якість сну.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Який колір шуму буває
- Білий шум - містить суміш всіх частот однакової інтенсивності, змішаних у випадковому порядку.
- Рожевий - миготливий шум.
- Коричневий - глибший, ніж рожевий і білий. Приклад - рев двигуна автомобіля.
- Синій - різкий і може викликати дискомфорт.
Є й інші кольори, але найбільш відомі і широко застосовуються білий і рожевий, розповіла лікар.
Повноцінний сон-важлива складова здорового способу життя і ефективний anti-age засіб. Для гарного сну:
1. Дотримуйтеся структури харчування і додавайте в вечерю трохи коренеплодів або безглютенових злаків.
2. Дотримуйтесь гігієни сну.
3. Пробуйте різні техніки розслаблення, щоб знайти те, що підійде саме вам. Наприклад, рожевий або білий шум.
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Який колір шуму корисний для сну (фото: pexels.com)
Білий шум:
- гуркіт водоспаду,
- струмок,
- кондиціонер,
- вентилятор,
- гул метро,
- фен.
Рожевий шум:
- шум зливи,
- шелест листя,
- сильний вітер,
- серцебиття,
- звук пролітаючого вертольота.⠀
- Білий і рожевий шум включають навіть новонародженим дітям. Чули, що деякі малюки засипають тільки під шум фена або пилососа?
Під час сну мозок обробляє всю інформацію, отриману за день, в тому числі - і почутий шум. Від звуків, які супроводжували вас протягом дня, залежить якість вашого сну. Під вплив білого і рожевого шуму людина розслабляється.
- Також їм можна заглушати акустичні подразники - небажані звуки, які вас дратують і можуть перешкодити нормальному сну: скрип, хропіння, крики за вікном. При цьому мозок швидко звикає до кольорового шуму і перестає його помічати.
- Білий шум особливо корисний у подорожах. Він допоможе швидко заснути в галасливому готелі.
- Рожевий допомагає впоратися з дискомфортом людям, які страждають тиннитусом - постійним дзвоном у вухах.
- Білий шум покращує мозкову активність, позитивно впливає на пам'ять і сон.
- Рожевий шум використовують виробники фільмів для залучення глядачів.
- Білий шум для дорослих можна отримати за допомогою різних гаджетів. Є спеціальні програми, плейлисти, навушники, що генерують його.⠀
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