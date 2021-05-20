Сон, як у немовляти: ендокринолог розповіла, під які звуки корисно засипати

Ви знали, що шум має колір? Позначати шум різними кольорами придумали фізики - так простіше описувати статистичні властивості звуків. А ось кожен колір шуму по-своєму впливає на якість сну.

Який колір шуму буває

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Білий шум - містить суміш всіх частот однакової інтенсивності, змішаних у випадковому порядку.

- містить суміш всіх частот однакової інтенсивності, змішаних у випадковому порядку. Рожевий - миготливий шум.

- миготливий шум. Коричневий - глибший, ніж рожевий і білий. Приклад - рев двигуна автомобіля.

- глибший, ніж рожевий і білий. Приклад - рев двигуна автомобіля. Синій - різкий і може викликати дискомфорт.

Є й інші кольори, але найбільш відомі і широко застосовуються білий і рожевий, розповіла лікар.

Повноцінний сон-важлива складова здорового способу життя і ефективний anti-age засіб. Для гарного сну:

1. Дотримуйтеся структури харчування і додавайте в вечерю трохи коренеплодів або безглютенових злаків.

2. Дотримуйтесь гігієни сну.

3. Пробуйте різні техніки розслаблення, щоб знайти те, що підійде саме вам. Наприклад, рожевий або білий шум.

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Який колір шуму корисний для сну (фото: pexels.com)

Білий шум:

- гуркіт водоспаду,

- струмок,

- кондиціонер,

- вентилятор,

- гул метро,

- фен.

Рожевий шум:

- шум зливи,

- шелест листя,

- сильний вітер,

- серцебиття,

- звук пролітаючого вертольота.⠀

Білий і рожевий шум включають навіть новонародженим дітям. Чули, що деякі малюки засипають тільки під шум фена або пилососа?

Під час сну мозок обробляє всю інформацію, отриману за день, в тому числі - і почутий шум. Від звуків, які супроводжували вас протягом дня, залежить якість вашого сну. Під вплив білого і рожевого шуму людина розслабляється.