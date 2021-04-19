Сосудистая сеточка: косметолог рассказала, как вылечить купероз без косметики

Купероз означает, что сосуды потеряли эластичность и лопнули. Чтобы не намазывалось на лицо, оно не склеит сосуды обратно, уверена Яна.⠀

Причин появления купероза может быть много: наследственность, вредные привычки, избыток кофе, острого / жареного, жара / холод, УФ-лучи, агрессивный уход.

Правильный уход поможет уменьшить проявления купероза (фото: pexels.com)

Как вылечить купероз

Укрепление сосудов: контрастный душ, курсом витамины С, К2, куркумин или берберин, ресвератрол.

контрастный душ, курсом витамины С, К2, куркумин или берберин, ресвератрол. Решение проблемы гипоацидности (пониженная кислотность) - это одна из главных причин купероза.

(пониженная кислотность) - это одна из главных причин купероза. Легкие физические нагрузки, особенно - с вибрацией и в вертикальном положении (микропрыжки, батут).

особенно - с вибрацией и в вертикальном положении (микропрыжки, батут). Сауны и бани можно посещать, если при этом нет ухудшений.

можно посещать, если при этом нет ухудшений. Избыточные физические нагрузки нежелательны (штанга, бег, упражнения, от которых лицо как-будто "горит").

(штанга, бег, упражнения, от которых лицо как-будто "горит"). Следует свести к минимуму кофе, алкоголь, курение, острое /жареное.

Симптоматическое лечение

- Наиболее эффективны в устранении внешних признаков купероза - лазеротерапия и светолечение.

Лечение лазером требует нескольких сеансов. Так как порой, когда лопнувшие сосуды "слепляют" лазером, могут полопаться сосуды вокруг - и их тоже придется "залеплять".

Уход за кожей при куперозе

SPF-защита. УФ-лучи раздражают кожу и разрушают коллаген и эластин, а от них зависит прочность сосудов.

УФ-лучи раздражают кожу и разрушают коллаген и эластин, а от них зависит прочность сосудов. Мягкое очищение теплой водой (избегать перепадов температур).

(избегать перепадов температур). Витамин С влияет на проницаемость сосудов.

влияет на проницаемость сосудов. Ниацинамид укрепляет сосуды.

укрепляет сосуды. Азелаиновая кислота обладает противовоспалительным действием, косвенно препятствует разрастанию сосудов.

обладает противовоспалительным действием, косвенно препятствует разрастанию сосудов. Массаж (не растягивая кожу), микротоки.

Успокаивающие компоненты: азулен, центелла, пантенол.

Что следует исключить при куперозе