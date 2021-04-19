Сосудистая сеточка: косметолог рассказала, как вылечить купероз без косметики

Купероз - заметные капилляры и сосудистые звездочки, обычно - на щеках и крыльях носа. Косметика его не вылечит, тут нужны совместные усилия способов укрепления здоровья и ритуалов красоты.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.
Купероз означает, что сосуды потеряли эластичность и лопнули. Чтобы не намазывалось на лицо, оно не склеит сосуды обратно, уверена Яна.⠀
Причин появления купероза может быть много: наследственность, вредные привычки, избыток кофе, острого / жареного, жара / холод, УФ-лучи, агрессивный уход.
- Наиболее эффективны в устранении внешних признаков купероза - лазеротерапия и светолечение.
Лечение лазером требует нескольких сеансов. Так как порой, когда лопнувшие сосуды "слепляют" лазером, могут полопаться сосуды вокруг - и их тоже придется "залеплять".
Напомним, нутрициолог рассказала, как уменьшить талию без походов в спортзал.
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