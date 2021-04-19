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Судинна сіточка: косметолог розповіла, як вилікувати купероз без косметики

Автор: Тетяна Турчанікова

Купероз - помітні капіляри і судинні зірочки, зазвичай - на щоках і крилах носа. Косметика його не вилікує, тут потрібні спільні зусилля способів зміцнення здоров'я і ритуалів краси.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.

Купероз означає, що судини втратили еластичність і лопнули. Щоб не намазувалось на обличчя, воно не склеїть судини назад, впевнена Яна.⠀

Причин появи куперозу може бути багато: спадковість, шкідливі звички, надлишок кави, гострого / смаженого, спека / холод, УФ-промені, агресивний догляд.

Правильний догляд допоможе зменшити прояви куперозу (фото: pexels.com)

Як вилікувати купероз

  • Зміцнення судин: контрастний душ, курсом вітаміни С, К2, куркумін або берберин, ресвератрол.
  • Рішення проблеми гипоацидности (знижена кислотність) - це одна з головних причин куперозу.
  • Легкі фізичні навантаження, особливо - з вібрацією і у вертикальному положенні (миікрострибки, батут).
  • Сауни і лазні можна відвідувати, якщо при цьому немає погіршень.
  • Надмірні фізичні навантаження небажані (штанга, біг, вправи, від яких лице ніби "горить").
  • Слід звести до мінімуму каву, алкоголь, куріння, гостре / смажене.
  • Симптоматичне лікування

- Найбільш ефективні в усуненні зовнішніх ознак куперозу є лазеротерапія та світлолікування.

Лікування лазером вимагає декількох сеансів. Часом, коли судини, що лопнули, "зліплюють" лазером, можуть полопатися судини навколо - і їх теж доведеться "зліпляти".

Догляд за шкірою при куперозі

  • SPF-захист. УФ-промені дратують шкіру і руйнують колаген та еластин, а від них залежить міцність судин.
  • М'яке очищення теплою водою (уникати перепадів температур).
  • Вітамін С впливає на проникність судин.
  • Ніацинамід зміцнює судини.
  • Азелаїнова кислота має протизапальну дію, побічно перешкоджає розростанню судин.
  • Масаж (не розтягуючи шкіру), мікроструми.
  • Заспокійливі компоненти: азулен, центелла, пантенол.

Слід виключити при куперозі

  • Скраби (замінити м'якими кислотами і ензимами).
  • Рушники (замінити на паперові).
  • Щітки для особи (в т. ч. Foreo).
  • Спирт в косметиці (Alcohol, Denatured Alcohol).
  • Ефірні масла теж небажані.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як зменшити талію без походів в спортзал.

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