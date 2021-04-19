Судинна сіточка: косметолог розповіла, як вилікувати купероз без косметики

Купероз - помітні капіляри і судинні зірочки, зазвичай - на щоках і крилах носа. Косметика його не вилікує, тут потрібні спільні зусилля способів зміцнення здоров'я і ритуалів краси.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.
Купероз означає, що судини втратили еластичність і лопнули. Щоб не намазувалось на обличчя, воно не склеїть судини назад, впевнена Яна.⠀
Причин появи куперозу може бути багато: спадковість, шкідливі звички, надлишок кави, гострого / смаженого, спека / холод, УФ-промені, агресивний догляд.
- Найбільш ефективні в усуненні зовнішніх ознак куперозу є лазеротерапія та світлолікування.
Лікування лазером вимагає декількох сеансів. Часом, коли судини, що лопнули, "зліплюють" лазером, можуть полопатися судини навколо - і їх теж доведеться "зліпляти".
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