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Советы от мам: список полезных и вкусных перекусов для прогулок и пикников

Автор: Татьяна Турчаникова

Перекусы для длительных прогулок и пикников лучше приготовить заранее. Так вы не наброситесь на фатс-фуд, который встретите по дороге и не закончите день в кафе с мороженым.

Нутрициолог в своем Instagram посоветовала, чем запастись перед пикником - и даже собрала список полезных продуктов от мам.

Иногда можно и фаст-фуд с мороженым, подумает кто-то. Да, но так как прогулки случаются каждый день, то это очень быстро может стать привычкой и причиной дисбаланса здоровья. Так как почти во всей магазинной еде используют некачественные масла и сахар.

Я собрала советы по перекусами, которые вы любите и предпочитаете готовить для ваших близких, чтобы избегать покупных снеков.

Орехи и ягоды - всегда вкусно и полезно (фото: pexels.com)

Такой подход мне кажется даже более практичным, чем делиться рецептами, потому что это реальный опыт настоящих мам, который значительно проще принять и вдохновиться.

Нутрициолог назвала продукты для здоровья печени: полезный список

Вот ваши рекомендации по перекусам от читательниц (и я с ними полностью согласна).

  • Гречневое молоко, взбитое с черникой, орехи и бутерброд с кокосовой манной.
  • Перепелиные яйца, огурцы, чипсы из водорослей и миндальное молоко.
  • Яблоки, морковь и ореховый урбеч.
  • Домашний хлеб, салат и нарине из козьего молока.
  • Шоколадная паста (тахина + какао) и хлеб.
  • Ягоды и орехи.
  • Козий сыр и овощи.
  • Хумус с овощами.
  • Маффины с овощами из нутовой муки.
  • Чечевичные лепешки с козьим сыром или хумусом.

Раньше нутрициолог назвала витамины для зрения, которые позволят забыть про очки.

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