Советы от мам: список полезных и вкусных перекусов для прогулок и пикников

Перекусы для длительных прогулок и пикников лучше приготовить заранее. Так вы не наброситесь на фатс-фуд, который встретите по дороге и не закончите день в кафе с мороженым.
Нутрициолог в своем Instagram посоветовала, чем запастись перед пикником - и даже собрала список полезных продуктов от мам.
Иногда можно и фаст-фуд с мороженым, подумает кто-то. Да, но так как прогулки случаются каждый день, то это очень быстро может стать привычкой и причиной дисбаланса здоровья. Так как почти во всей магазинной еде используют некачественные масла и сахар.
Я собрала советы по перекусами, которые вы любите и предпочитаете готовить для ваших близких, чтобы избегать покупных снеков.
Орехи и ягоды - всегда вкусно и полезно (фото: pexels.com)
Такой подход мне кажется даже более практичным, чем делиться рецептами, потому что это реальный опыт настоящих мам, который значительно проще принять и вдохновиться.
Нутрициолог назвала продукты для здоровья печени: полезный список
Вот ваши рекомендации по перекусам от читательниц (и я с ними полностью согласна).
Раньше нутрициолог назвала витамины для зрения, которые позволят забыть про очки.