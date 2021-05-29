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Поради від мам: список корисних і смачних перекусів для прогулянок і пікніків

Автор: Тетяна Турчанікова

Перекушування для тривалих прогулянок і пікніків краще приготувати заздалегідь. Так ви не накинетеся на фатс-фуд, який зустрінете по дорозі і не закінчите день в кафе з морозивом.

Нутриціолог у своєму Instagram порадила, чим запастися перед пікніком - і навіть зібрала список корисних продуктів від мам.

Іноді можна і фаст-фуд з морозивом, подумає хтось. Так, але так як прогулянки трапляються кожен день, то це дуже швидко може стати звичкою і причиною дисбалансу здоров'я. Так як майже у всій магазинній їжі використовують неякісні масла і цукор.

Я зібрала поради з перекусами, які ви любите і віддаєте перевагу готувати для ваших близьких, щоб уникати покупних снеків.

Горіхи і ягоди - завжди смачно і корисно (фото: pexels.com)

Такий підхід мені здається навіть більш практичним, ніж ділитися рецептами, тому що це реальний досвід справжніх мам, який значно простіше прийняти і надихнутися.

Нутриціолог назвала продукти для здоров'я печінки: корисний список

Ось ваші рекомендації по перекусам від читачок (і я з ними повністю згодна).

  • Гречане молоко, збите з чорницею, горіхи і бутерброд з кокосовою манною.
  • Перепелині яйця, огірки, чіпси з водоростей і мигдальне молоко.
  • Яблука, морква і горіховий урбеч.
  • Домашній хліб, салат і наріне з козячого молока.
  • Шоколадна паста (тахіна + какао) і хліб.
  • Ягоди і горіхи.
  • Козячий сир і овочі.
  • Хумус з овочами.
  • Мафіни з овочами з нутового борошна.
  • Сочевичні коржі з козячим сиром або хумусом.

Раніше нутриціолог назвала вітаміни для зору, які дозволять забути про окуляри.

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