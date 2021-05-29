Поради від мам: список корисних і смачних перекусів для прогулянок і пікніків

Іноді можна і фаст-фуд з морозивом, подумає хтось. Так, але так як прогулянки трапляються кожен день, то це дуже швидко може стати звичкою і причиною дисбалансу здоров'я. Так як майже у всій магазинній їжі використовують неякісні масла і цукор.

Я зібрала поради з перекусами, які ви любите і віддаєте перевагу готувати для ваших близьких, щоб уникати покупних снеків.

Горіхи і ягоди - завжди смачно і корисно (фото: pexels.com)

Такий підхід мені здається навіть більш практичним, ніж ділитися рецептами, тому що це реальний досвід справжніх мам, який значно простіше прийняти і надихнутися.

Нутриціолог назвала продукти для здоров'я печінки: корисний список

Ось ваші рекомендації по перекусам від читачок (і я з ними повністю згодна).