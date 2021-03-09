Эти современные песни на слова Тараса Шевченко не оставят вас равнодушными

Якби з ким сісти хліба з'їсти

Если вы не слышали, как Шевченко звучит в блюзе, то мы даем вам шанс исправить это с помощью композиции в исполнении победительницы шоу "Голос країни" Оксаны Мухи.



Тополя

Сюжет клипа группы Хочу ЩЕ! демонстрирует печальную историю любви, в которой девушка отпустила своего любимого на войну, а он не вернулся с фронта...



Ой по горі роман цвіте

Известно, что сам Шевченко любил петь, у него был красивый голос. И когда один из участников Пиккардийской Терции Андрей Капраль писал аранжировки, то представлял, как бы эту композицию мог спеть сам Кобзарь.



Нащо

В основе этой работы лежит стихотворение Шевченко "Нащо мені чорні брови". По словам участников группы, этот стих был положен на музыку уже очень давно и он также известен как романс, впрочем, в их исполнении он получил несколько иное звучание.



Думи мої

Вот такая визуализация регги-композиции на один из самых известных стихов Кобзаря от группы Мандри и ее бессменного лидера Фомы.



Также вам должны понравиться эти песни на слова Тараса Шевченко, которые стали популярными в исполнении украинских звезд.

Садок вишневий коло хати



Косар



Гайдамацька



Причинна



Диво