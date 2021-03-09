Ці сучасні пісні на слова Тараса Шевченка не залишать вас байдужими

9 березня в Україні та інших країнах світу відзначають день народження Тараса Шевченка. Сьогодні 207 років з дня народження великого українського поета, художника і мислителя.
Досить багато віршів Кобзаря покладені на музику. Але Lite зібрав для вас найкращі композицій, які дійсно викликають непередавані відчуття, емоції і гордість за те, що Тарас Григорович - наш земляк.
Топ кращих пісень на слова Шевченка - слухайте нижче.
Якщо ви не чули, як Шевченко звучить у блюзі, то ми даємо вам шанс виправити це за допомогою композиції у виконанні переможниці шоу "Голос країни" Оксани Мухи.
Сюжет кліпу гурту Хочу ЩЕ! демонструє сумну історію кохання, у якій дівчина відпустила свого коханого на війну, а він не повернувся з фронту.
Відомо, що сам Шевченко любив співати, у нього був гарний голос. І коли один з учасників Піккардійської Терції Андрій Капраль писав аранжування, то уявляв, як би цю композицію міг заспівати сам Кобзар.
В основі цієї роботи лежить вірш Шевченка "Нащо мені чорні брови". За словами учасників групи, цей вірш був покладений на музику вже дуже давно і він також відомий як романс, втім, в їх виконанні він отримав дещо інше звучання.
Ось така візуалізація реггі-композиції на один з найвідоміших віршів Кобзаря від групи Мандри і її беззмінного лідера Фоми.
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Також пропонуємо вам кращі сучасні пісні на вірші Лесі Українки, які ви не чули.