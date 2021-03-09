Ці сучасні пісні на слова Тараса Шевченка не залишать вас байдужими

Якби з ким сісти хліба з'їсти

Якщо ви не чули, як Шевченко звучить у блюзі, то ми даємо вам шанс виправити це за допомогою композиції у виконанні переможниці шоу "Голос країни" Оксани Мухи.



Тополя

Сюжет кліпу гурту Хочу ЩЕ! демонструє сумну історію кохання, у якій дівчина відпустила свого коханого на війну, а він не повернувся з фронту.



Ой по горі роман цвіте

Відомо, що сам Шевченко любив співати, у нього був гарний голос. І коли один з учасників Піккардійської Терції Андрій Капраль писав аранжування, то уявляв, як би цю композицію міг заспівати сам Кобзар.



Нащо

В основі цієї роботи лежить вірш Шевченка "Нащо мені чорні брови". За словами учасників групи, цей вірш був покладений на музику вже дуже давно і він також відомий як романс, втім, в їх виконанні він отримав дещо інше звучання.



Думи мої

Ось така візуалізація реггі-композиції на один з найвідоміших віршів Кобзаря від групи Мандри і її беззмінного лідера Фоми.



Також вам повинні сподобатися ці пісні на слова Тараса Шевченка, які стали популярними у виконанні українських зірок.

Садок вишневий коло хати



Косар



Гайдамацька



Причинна



Диво