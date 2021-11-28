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"Спасибо, что не раздевался": украинский Шерлок поразил невероятными трюками на пилоне

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Воскресенье 28 ноября 2021 19:00
"Спасибо, что не раздевался": украинский Шерлок поразил невероятными трюками на пилоне Фото: Дмитрий Федотов на Україна має талант 2021 (пресс-служба)
Автор: Светлана Мащенко

Пилонист из Харькова Дмитрий Федотов продемонстрировал театрализованный номер с пилоном. Молодой парень перевоплотился в Шерлока Холмса с трубкой в руке. Но в какой-то момент легендарный сыщик стал поражать не дедуктивными методами, а работой мыщц.

Свои таланты Дима показывал в шестом выпуске шоу "Україна має талант".

Дима по образованию экономист-международник и переводчик, но его настоящая страсть - акробатические номера, для которых он взбирается на пилон.

&quot;Спасибо, что не раздевался&quot;: украинский Шерлок поразил невероятными трюками на пилоне

Фото: Дмитрий Федотов на Україна має талант 2021 (пресс-служба)

"Дима, спасибо тебе, что ты не раздевался! Вы такими выступлениями ломаете стереотип, что люди у пилона раздеваются и что это стриптиз. Наконец-то мы дождались таких выступлений, когда можем видеть крутой пилон! У тебя четыре "да"!" - сказал Женя Кот.

Шоу "Україна має талант" 2021 возобновилось на канале СТБ десятым сезоном после четырехлетнего перерыва.

В эфир уже вышло шесть выпусков, где одаренных украинцев оценивают судьи Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот. А в последнем выпуске к команде присоединилась олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Ранее мы писали, что экс-бодибилдерша Юля из Киева сразила украинцев горячим тверком.

А семейный врач из Запорожья заставила краснеть судей и зрительский зал своим невероятным "экзотик пол дэнс".

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