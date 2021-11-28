"Спасибі, що не роздягався": український Шерлок вразив неймовірними трюками на пілоні

Пілоніст з Харкова Дмитро Федотов продемонстрував театралізований номер з пілоном. Молодий хлопець перевтілився в Шерлока Холмса з трубкою в руці. Але в якийсь момент легендарний сищик став вражати не дедуктивними методами, а роботою м'язів.

Діма за освітою економіст-міжнародник і перекладач, але його справжня пристрасть - акробатичні номери, для яких він підіймається на пілон.

Фото: Дмитро Федотов на Україна має талант 2021 (прес-служба)

"Діма, спасибі тобі, що ти не роздягався! Ви такими виступами ламаєте стереотип, що люди у пілона роздягаються і що це стриптиз. Нарешті ми дочекалися таких виступів, коли можемо бачити крутий пілон! У тебе чотири "так"!" - сказав Женя Кот.

Шоу "Україна має талант" 2021 відновилося на каналі СТБ десятим сезоном після чотирирічної перерви.

В ефір вже вийшло шість випусків, де обдарованих українців оцінюють судді Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот. А в останньому випуску до команди приєдналася олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.