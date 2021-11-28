"Спасибо, что не раздевался": украинский Шерлок поразил невероятными трюками на пилоне

Дима по образованию экономист-международник и переводчик, но его настоящая страсть - акробатические номера, для которых он взбирается на пилон.

Фото: Дмитрий Федотов на Україна має талант 2021 (пресс-служба)

"Дима, спасибо тебе, что ты не раздевался! Вы такими выступлениями ломаете стереотип, что люди у пилона раздеваются и что это стриптиз. Наконец-то мы дождались таких выступлений, когда можем видеть крутой пилон! У тебя четыре "да"!" - сказал Женя Кот.

Шоу "Україна має талант" 2021 возобновилось на канале СТБ десятым сезоном после четырехлетнего перерыва.

В эфир уже вышло шесть выпусков, где одаренных украинцев оценивают судьи Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот. А в последнем выпуске к команде присоединилась олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.