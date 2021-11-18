Сплошное счастье: Юрий Горбунов раскрыл, как проводит выходные с детьми (фото)

Юрий Горбунов - про "святое"

Горбунов и Осадчая воспитывают двух сыновей - 4-летнего Ивана и трехмесячного Данила. Обладатель награды "Тато року 2019" сознается, что быть отцом для него - сплошное счастье, которое он ждал, планировал и о чем мечтал.

Фото: Юрий Горбунов с сыновьями

Вся семья ведущих на "1+1" старается уик-энды проводить вместе. И уже сложились определенные традиции... которые, впрочем, из-за эпидемии пришлось корректировать.

"У нас всегда вечерние прогулки на велосипедах с Иваном. Теперь еще с коляской Данила. До того как Киев попал в красную зону, мы часто на выходных ездили в детский городок профессий в один из ТРЦ. На карантине не ходим", - рассказал Горбунов.

Продюсер и шоумен объяснил, что в развлекательном центре есть разные аттракционы, "заточенные" под будущие профессии маленьких посетителей.

"Дети могут быть и пожарными, и врачами, и полицейскими, и даже нарушителями, кем угодно. Вот Иван ужасно это любит. Там иногда проводим все выходные", - говорит Юрий.

Он добавил, что слова такие сына: "Давай, поедем на выходные в ТРЦ - это святое".

Фото: Юрий Горбунов с сыном Иваном

Святослав Гринчук о коллекции колокольчиков

Святослав Гринчук, ведущий ТСН, вместе с женой Христиной воспитывает 4-летнюю дочь Дзвинку. О беременности супруги Святослав отреагировал очень забавно, и любимая до сих пор ему это вспоминает.

"Жена часто смеется над этим. Когда она сказала, что беременна - мое первое слово было: "интересно!", но это правда - прежде всего стало очень интересно", - отметил он.

Так, в мыслях посыпались вопросы: как это будет, сложно ли, весело ли, так ли, как рассказывают друзья, и показывают фильмы, каким будет этот ребенок, как мы будем справляться с новой ролью, что удастся вложить в ребенка?...

"Просто пришло осознание длиннющего и непредсказуемого квеста, который теперь должны пройти! - говорит Гринчук.

Фото: Святослав Гринчук

По словам ведущего, в его семье есть определенное расписание дня, которого они стараются придерживаться, а также интересная традиция на празднование дня рождения дочери.

"Дзвинка уже хорошо знает и возмущается, когда, например, перед обеденным сном не слышит своей "законной" сказки. А перед тем как лечь спать вечером - мы обсуждаем, каким был ее день сегодня: что запомнилось, что удалось, что понравилось. Ежегодно на ее день рождения организовываем ей фотосессию, чтобы потом иметь воспоминания и сравнивать, как она менялась с течением времени. Также жена каждый год дарит ей маленький колокольчик. Дочь зовут Дзвинка, поэтому это символично", - рассказал он.

Фото: Святослав Гринчук с дочерью Дзвинкой

Тимур Мирошниченко об обязанностях

Догнавший обладателя титула лучшего папы Горбунова в этом году, Тимур Мирошниченко, получивший награду "Тато року 2021" вместе с женой Инной воспитывает 3-летнюю дочь Мию и сына Марка, которому в январе исполнится 2 года. Ведущий уверен - мужчины могут заниматься абсолютно всеми обязанностями по воспитанию детей, и его семья - тому доказательство.

Так, рассказывает он, с женой у них никогда не было распределения обязанностей на женские и мужские.

"Все что угодно, что не зависит от физиологии, я делал с первых дней рождения и Мии, и так же Марка. Сейчас вообще, когда жена пошла на новую работу и идет в 5 утра из дома, то утром всех собрать в садик, накормить, одеть или с вечера уложить спать, потому что жене надо раньше лечь, спокойно делаю я", - отметил Мирошниченко.

Фото: Тимур Мирошниченко

Их семейная традиция - путешествия, причем летали дети уже на первых месяцах жизни.

Тем не менее из-за пандемии и плотных графиков, разных съемок и мероприятий не удается, возможно, в полном объеме проводить время с детьми в путешествиях, как бы им этого хотелось, признался ведущий. Но семья Мирошниченко не унывает, и проводит уютные семейные вечера с настольными играми, за просмотром фильмов с пиццей, ну и обязательным чтением сказок на ночь.

Фото: Тимур Мирошниченко с женой и детьми