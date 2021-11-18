Суцільне щастя: Юрій Горбунов розкрив, як проводить вихідні з дітьми (фото)

Юрій Горбунов - про "святе"

Горбунов і Осадча виховують двох синів - 4-річного Івана і тримісячного Данила. Володар нагороди "Тато року 2019" зізнається, що бути батьком для нього - суцільне щастя, яке він чекав, планував і про що мріяв.

Фото: Юрій Горбунов з синами

Вся сім'я ведучих на "1 + 1" намагається вік-енди проводити разом. І вже склалися певні традиції... які, втім, через епідемію довелося коригувати.

"У нас завжди вечірні прогулянки на велосипедах з Іваном. Тепер ще з візочком Данила. До того, як Київ потрапив до червоної зони, ми часто на вихідні їздили до дитячого містечка професій в один із ТРЦ. На карантині не ходимо", - розповів Горбунов.

Продюсер і шоумен пояснив, що в розважальному центрі є різні атракціони, "заточені" під майбутні професії маленьких відвідувачів.

"Діти можуть бути і пожежниками, і лікарями, і поліціянтами, і навіть порушниками, ким завгодно. От Іван страшенно це любить. Там іноді проводимо всі вихідні", - каже Юрій.

Він додав, що слова такі: "Давай, поїдемо на вихідні в ТРЦ - це святе".

Фото: Юрій Горбунов з сином Іваном

Святослав Гринчук про колекцію дзвіночків

Святослав Гринчук, ведучий ТСН, разом з дружиною Христиною виховує 4-річну доньку Дзвінку. Про вагітність дружини Святослав відреагував дуже забавно, і кохана досі йому це згадує.

"Христина із мене кепкує через це. Коли вона сказала, що вагітна - моє перше слово було: "цікаво!", але це правда - перш за все стало дуже цікаво", - зазначив він.

Так, в думках посипалися питання: як це буде, чи складно, чи весело, чи так, як розповідають друзі, і показують фільми, якою буде ця дитина, як ми будемо справлятися з новою роллю, що вдасться вкласти в дитину?...

"Просто прийшло усвідомлення довжелезного і непередбачуваного квесту, який тепер повинні пройти! - каже Гринчук.

Фото: Святослав Гринчук

За словами ведучого, в його родині є певний розклад дня, якого вони намагаються дотримуватися, а також цікава традиція на святкування дня народження дочки.

"Дзвінка вже його добре знає й обурюється, коли, наприклад, перед обіднім сном не чує своєї "законної" казки. А перед тим як лягти спати ввечері - ми обговорюємо яким був її день сьогодні: що запам'яталося, що вдалось, що сподобалось. Щороку на її день народження організовуємо їй фотосесію, аби потім мати згадку і порівнювати, як вона змінювалась із плином часу. Також дружина щороку дарує їй маленький дзвіночок. Доньку звати Дзвінка, тож це символічно", - розповів він.

Фото: Святослав Гринчук з дочкою Дзвінкою

Тимур Мірошниченко про обов'язки

Тимур Мірошниченко цього року наздогнав володаря титулу кращого тата Горбунова, отримавши нагороду "Тато року 2021". Він разом з дружиною Інною виховує 3-річну дочку Мію і сина Марка, якому в січні виповниться 2 роки. Ведучий впевнений - чоловіки можуть займатися абсолютно всіма обов'язками по вихованню дітей, і його сім'я - тому доказ.

Так, розповідає він, з дружиною у них ніколи не було розподілу обов'язків на жіночі та чоловічі.

"Все, що завгодно, що не залежить від фізіології, я робив з перших днів появи на цей світ і Мії, і так само Марко. Зараз взагалі, коли дружина пішла на нову роботу і йде о 5 ранку з дому, то зранку всіх зібрати до садочка, нагодувати, одягти чи звечора вкласти спати, тому що дружині треба раніше лягти, спокійно роблю я", - зазначив Мірошниченко.

Фото: Тимур Мірошниченко

Їх сімейна традиція - подорожі, причому літали діти вже на перших місяцях життя.

Проте через пандемію і щільні графіки, різні зйомки та заходи не вдається, можливо, в повному обсязі проводити час з дітьми в подорожах, як би їм цього хотілося, зізнався ведучий. Але сім'я Мірошниченко не сумує, і проводить затишні сімейні вечори з настільними іграми, за переглядом фільмів з піцою, ну й обов'язковим читанням казок на ніч.

Фото: Тимур Мірошниченко з дружиною і дітьми