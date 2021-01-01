Сплошные минусы и снегопады: синоптики дали прогноз на январь

Погода в Украине в январе будет менее теплой, чем декабрьская. Особо сильных морозов синоптики не обещают, но в целом месяц будет в основном с минусовой температурой. Также ожидается много снежных дней.

Синоптики ресурса Gismeteo поделились прогнозом погоды на первый месяц зимы, в котором рассказали о температуре и количестве осадков в разных городах Украины.

Так, в Киеве минусовая температура придет уже на следующей неделе. И в целом весь месяц будет с -1... -5 днем и до -9 градусов ночью. Снег и мокрый снег будут частыми гостями столицы.

Погода в Киеве в январе (скрин: gismeteo.ua)

А вот во Львове первая декада месяца будет теплой с +1+5 и около нуля ночью. Далее и до конца месяца днем температура будет балансировать на нуле, ночью до -6. Следующая неделя будет богата осадками - дождь, мокрый снег. Далее ожидается снег, но интенсивность осадков снизится.

Погода во Львове в январе (скрин: gismeteo.ua)

В Харькове, как и типично для восточного региона, январь будет более холодным. На следующей неделе минус незначительный, а далее морозы усилятся и будут держаться до конца месяца - днем -2... -5, ночью - до -9... -11 мороза. Снег будет идти почти каждый день.

Погода в Харькове в январе (скрин: gismeteo.ua)

В Одессе традиционно теплее. Новый год начнется почти с весны с +10 градусов, и высокие температуры продержатся до конца следующей недели. Далее и до конца месяца похолодает, но ничего серьезного - днем 0... +4, ночью около нуля.

Погода в Одессе в январе (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что синоптики ранее рассказывали, что похолодание с морозами придет на Рождество.

А вот метеорологи рассказали, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.