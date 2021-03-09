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Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри могут назвать второго ребенка

Новина українською → США, Вторник 09 марта 2021 12:11
Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри могут назвать второго ребенка Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл находится на немалом сроке беременности, ведь в конце весны они с принцем Гарри станут родителями девочки. Пока весь мир затаился в ожидании, букмекеры делают ставки - как же назовут новую правнучку королевы Елизаветы II.

Об этом пишет ria.ru, ссылаясь на агрегат букмекерских ставок Oddschecker.

Главными фаворитами имени для будущей малышки являются Диана, Елизавета, Грейс.

На первом месте - Диана. На это имя британцы сделали наибольшее количество ставок, считая, что малышку назовут в честь погибшей матери принца Гарри. Ведь о ней он неоднократно высказывался с большой любовью.

В тройке лидеров также Елизавета и Грейс.

Кроме того, популярными именами являются Алиса, Александрия и Екатерина.

Но кто знает, быть может Меган и Гарри и в этот раз будут оригинальными. Ведь с первым ребенком паре удалось удивить общественность, когда мальчика назвали Арчи (полное имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор). Мальчик родился 6 мая 2019 года.

Пол ребенка пара рассекретила в интервью Опре Уинфри, которое вышло 7 марта и уже наделало много шума.

"Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка, чего же еще можно желать", - сказал принц Гарри в беседе со знаменитой телеведущей.

Ранее мы писали, что Меган Маркл созналась в желании совершить самоубийство, когда жила в Великобритании. Супруга принца Гарри также обвинила членов королевской семьи в проявлении расизма.

Напомним, что о второй беременности Меган стало известно 14 февраля - в День всех влюбленных.

Недавно мы также писали про историю знакомства, любви и скандалов самой обсуждаемой пары британской королевской семьи.

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