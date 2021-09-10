Стало известно, почему Горбунов и Осадчая назвали меньшего сына Данилом

51-летний Юрий Горбунов с женой Катей Осадчей выбирали имя своему младшему сыну, который три недели назад родился на свет, среди нескольких, но остановились именно на Даниле, поскольку имя очень красиво звучит с фамилией и отчеством.
Об этом звездный ведущий 1+1 признался в прямом эфире шоу "Твой день".
"У нас Данила сразу было в рабочей версии и еще несколько имен. Мы остановились на Даниле. Даня мы его не называем! Так же, как у нас Иван - это Иван, так же и Данила - это Данила или Данилка, но не Даня. Иван называет его - Данила, или братик. Горбунов Данила Юрьевич - звучит красиво!" - сказал ведущий.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном на прогулке (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Данила - это старинное украинское мужское имя. История знает таких известных фигур с именем Данила, как Данил Галицкий - князь из династии Романовичей, правитель Галицко-Волынского княжества. И Данила Апостола - украинского военного, политического и государственного деятеля, Гетмана Войска Запорожского.
Юрий Горбунов с сыновьями на прогулке (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Отметим, что Юра и Катя уже воспитывают 4-летнего сына Ивана, но факт того, что Юрий стал отцом впервые в 46 лет, а второй - 51, его совсем не смущает, поскольку он себя чувствует на 21 год и вообще считает, что рожать нужно позже.
"Я вообще считаю, что дети должны появляться на свет, тогда, когда родители готовы. Потому что тогда у мамы с папой есть больше сознания и внутренней дисциплины. Всех мужчин обязательно нужно отправлять на роды, чтобы они принимали в этом участие и видели, как их ребенок появляется на свет и через что проходят жены, чтобы этот ребенок родился", - рассказал Горбунов, который дважды присутствовал на родах и перерезал пуповины сыновьям.
Кроме этого ведущий пояснил, что присутствовать на родах полезно не только для эмоционального состояния жены, но и самого младенца.
Юрий вспомнил, как впервые взял на руки Данила сразу после его рождения в роддоме.
"Сыночек крепко спал у меня на руках 40 минут. Кстати, так же как и Иван, когда родился, и тоже ровно 40 минут. Я лежал в блаженстве, боялся сделать лишние движения", - сказал ведущий.
Ранее мы писали, что Юрий Горбунов замахнулся на"Оскар" после рождения ребенка.