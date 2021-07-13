Ставший снова отцом 55-летний Виктор Павлик вспомнил о старших детях: я им многого недодал

Павлик сообщил, что его дети очень обрадовались рождению у его новой жены мальчика Михаила.

"Они поздравили и порадовались за меня. Сын и дочка уже взрослые, сами родители, все понимают. Родной братик по возрасту им, как сын. И Павлу моему, ангелу, царство небесное, тоже был бы братиком. Четверых детей и трех внуков Бог мне послал. Считаю, это большое богатство. Я бы сказал, главнее всего в жизни. Сейчас по-другому смотрю на воспитание ребенка, на отцовство. С Сашей и Кристиной можно было бы многое изменить, но уже ничего не вернуть", - признался певец.

Виктор разоткровенничался, что в свое время мало уделял внимания детям и соответственно многое им недодал.

"Мало был с ними, мало внимания уделял. Молодой, длинные волосы, гитара, фестивали, кутеж, пиво, друзья… Конечно, я им многого недодал. Но я счастлив, что они у меня есть, живы-здоровы, мы нормально общаемся. Я всех люблю одинаково, они для меня очень близкие, и они это знают. Конечно, сейчас к Мишутке я ощущаю трепетные чувства, есть и тревога, как его воспитать, поставить на ноги", - рассказал артист.

Певец сообщил, что он хотел бы научить сына Михаила самым лучшим человеческим качествам.

"В первую очередь — быть хорошим человеком, быть честным, искренним, добрым, уравновешенным, любить Бога, родителей, людей, жизнь, жить по Божьим законам. Я понимаю, что больше внимания ему будет уделять Катя. Потому что я, сколько хватит сил и здоровья, буду работать, ездить с концертами. Но это не значит, что буду любить его меньше. Возможно, позже Катя с Мишей тоже будут ездить со мной". - резюмировал Виктор.