Как стильно одеться: 5 формул беспроигрышных луков на каждый день

Когда листаешь ленту соцсетей, кажется, что все вокруг научились выбирать и комбинировать между собой одежду и аксессуары - и хочется создать свой неповторимый, но , в то же время, актуальный образ.

Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram рассказала, что быть в тренде может каждая, и поделилась формулами луков, которые будут отлично выглядеть на любой фигуре.

5 формул беспроигрышных луков на каждый день

Формула 1. Каблуки, нежное женственное платье и маскулинный пиджак - "взрывное" сочетание, которое никогда не остается незамеченным.

Формула 2. Свитшот, юбка и лоферы - на летнюю жару, конечно не пригодится, но через пару месяцев все еще будет в тренде.

Формула 3. Атластная юбка, свободный джемперт и босоножки-мюли - этот лук выглядит стильно и женственно, а еще в такой одежде комфортно и она украсит любую фигуру.

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Формула 4. Тельняшка и джинсы - очень по-французски, очень по-летнему! Когда станет прохладно, сверху накиньте жакет, пиджак или даже пальто - это совершенно не испортит лук.

Формула 5. Шорты, футболка, блейзер и кроссовки - готово, можно фотографироваться для Instagram и собирать восторженные комментарии фолловеров! А если серьезно, то эта комбинация всегда срабатывает на все сто!

Эти формулы помогут вам выглядеть на все сто процентов (фото: instagram.com/stilnodostupno)