Страшнее коронавируса: экс-судья Х-Фактора рассказал о своей болезни

Музыкальный критик признался, что серьезные проблемы со здоровьем у него были в мае. При этом он говорит, что так происходит каждую весну. У него сильно закладывает нос, так что капли не помогают и пропадают силы.

Температура тела становиться ниже нормы и держится на уровне 35,9-36,2 градусов. В прошлом году он вызывал врача, но к нему не захотели ехать, и предложили самому прийти в поликлинику.

"Я был ошарашен! Сказал регистратору: "Вы знаете, дорогой мой, я по квартире не могу передвигаться, не то что до вашей больницы идти! Я боюсь, как бы это не были последние дни моей жизни. Я совершенно не понимаю, что со мной происходит. Такого никогда еще не было", - рассказал Соседов.

К нему все же пришли на дом, его осмотрели и прописали множество лекарств, включая антибиотики, противовирусные препараты и таблетки для горла.

Он все принимал по рецепту врачей, но лучше ему не становилось. Более того, казалось наоборот, что становиться хуже. Такое состояние у него было месяц-полтора.

Позже все прошла само по себе. Следующей весной все повторилось. Соседову было тяжело дышать, болело горло и был заложен нос.

После этого он решил обратиться к аллергологам, но анализы аллергии не выявили. Музыкальный критик не знает, что это было, и уверяет что ни он, ни мама не болели коронавирусом.

"Зато жду новой весны. Я понимаю, что вся эта чехарда с самочувствием начнется по новой. Как спасаться, я не знаю. И врачи ничего не говорят, что со мной происходит… А мне кажется, что это страшнее коронавируса…" - отметил Соседов.