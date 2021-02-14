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Страшніше коронавірусу: екс-суддя Х-Фактора розповів про свою хворобу

Автор: Роман Мирончук

Відомий музичний критик і колишній суддя українського "Х-Фактор" Сергій Сосєдов розповів про свою хворобу, яка, за його словами, страшніше коронавірусу і проявляється кожну весну.

У Сосєдова виявили антитіла, хоча він запевняє, що на COVID-19 не хворів. Про це повідомляє "Собеседник".

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Музичний критик зізнався, що серйозні проблеми зі здоров'ям у нього були в травні. При цьому він каже, що так відбувається щовесни. У нього сильно закладає ніс, так що краплі не допомагають і зникають сили.

Температура тіла стає нижче норми і тримається на рівні 35,9-36,2 градуса. Минулого року він викликав лікаря, але до нього не захотіли їхати, і запропонували самому прийти в поліклініку.

"Я був ошелешений! Сказав реєстратору: "Ви знаєте, дорогий мій, я по квартирі не можу пересуватися, не те що до вашої лікарні йти! Я боюся, як би це не були останні дні мого життя. Я абсолютно не розумію, що зі мною відбувається. Такого ніколи ще не було", - розповів Сосєдов.

До нього все ж прийшли додому, його оглянули і прописали безліч ліків, включаючи антибіотики, противірусні препарати і таблетки для горла.

Він усе брав за рецептом лікарів, але краще йому не ставало. Мало того, здавалося навпаки, що ставати гірше. Такий стан у нього було місяць-півтора.

Пізніше все пройшла саме по собі. Наступної весни все повторилося. Сосєдову було важко дихати, боліло горло і був закладений ніс.

Після цього він вирішив звернутися до алергологів, але аналізи алергії не виявили. Музичний критик не знає, що це було, і запевняє, що ні він, ні мама не хворіли на коронавірус.

"Зате чекаю нової весни. Я розумію, що вся ця чехарда з самопочуттям почнеться по новій. Як рятуватися, я не знаю. І лікарі нічого не кажуть, що зі мною відбувається... А мені здається, що це страшніше коронавірусу..." - зазначив Сосєдов.

Нагадаємо, Сергій Сосєдов здивував своєю московською квартирою, в якій живе з мамою.

Раніше Сосєдов жорстко розкритикував українську співачку Софію Ротару.

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Новини України шоубизСергей Соседов
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