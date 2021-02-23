Судья проекта "МастерШеф" ошеломила рассказом о потере ребенка во время родов

По ее словам, трагедия произошла потому, что одна женщина в роддоме хотела, чтобы Лиза быстрее родил. Ей нужно было сдать свою смену и получить за нее деньги.

У Глинской открылось внутреннее кровотечение, и она рвала кровью во время схваток.

"Давали три таблетки, которые нужно давать 1 максимум, чтобы вызывать роды. Когда меня довели полумертвую до родов и достали ребенка щипцами, то он задушился пуповиной и ничего нельзя было сделать", - заявила Лиза.

Утром врачи не смогли объяснить убитой горем женщине, почему так произошло. После сильного стресса Глинская отдалилась от мужа и закрылась в себе. Тот период жизни она вспоминает с ужасом.

Помочь выйти из тяжелого состояния ей помогла кулинария. Но брак все же это не спасло. Она ушла от мужа и долгое время у нее не складывались отношения с мужчинами.

Теперь женщина реализовала себя и готова думать о создании семьи. Сейчас она в отношениях с мужчиной, которого знает 20 лет.

Лиза Глинская рассказала о потере ребенка во время родов (видео: YouTube)