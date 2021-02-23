Суддя проєкту "МастерШеф" приголомшила розповіддю про втрату дитини під час пологів

За її словами, трагедія сталася тому, що одна жінка в пологовому будинку хотіла, щоб Ліза швидше породив. Їй потрібно було здати свою зміну і отримати за неї гроші.

У Глінської відкрилася внутрішня кровотеча, і вона рвала кров'ю під час переймів.

"Давали три таблетки, які потрібно давати 1 максимум, щоб викликати пологи. Коли мене довели напівмертву до пологів та дістали дитину щипцями, то вона задушилася пуповиною і нічого не можна було зробити", - заявила Ліза.

Вранці лікарі не змогли пояснити вбитій горем жінці, чому так сталося. Після сильного стресу Глінська віддалилася від чоловіка і закрилася в собі. Той період життя вона згадує з жахом.

Допомогти вийти з важкого стану їй допомогла кулінарія. Але шлюб все ж це не врятувало. Вона пішла від чоловіка і довгий час у неї не складалися стосунки з чоловіками.

Тепер жінка реалізувала себе і готова думати про створення сім'ї. Зараз вона у відносинах з чоловіком, якого знає 20 років.

Ліза Глінська розповіла про втрату дитини під час пологів (відео: YouTube)