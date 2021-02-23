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Суддя проєкту "МастерШеф" приголомшила розповіддю про втрату дитини під час пологів

Автор: Роман Мирончук

Учасниця і суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська приголомшила особистою трагедією. Жінка зізналася, що в 25 років втратила дитину під час пологів через помилки лікарів.

Про цей жахливий випадок вона розповіла в програмі "ЖВЛ".

За її словами, трагедія сталася тому, що одна жінка в пологовому будинку хотіла, щоб Ліза швидше породив. Їй потрібно було здати свою зміну і отримати за неї гроші.

У Глінської відкрилася внутрішня кровотеча, і вона рвала кров'ю під час переймів.

"Давали три таблетки, які потрібно давати 1 максимум, щоб викликати пологи. Коли мене довели напівмертву до пологів та дістали дитину щипцями, то вона задушилася пуповиною і нічого не можна було зробити", - заявила Ліза.

Вранці лікарі не змогли пояснити вбитій горем жінці, чому так сталося. Після сильного стресу Глінська віддалилася від чоловіка і закрилася в собі. Той період життя вона згадує з жахом.

Допомогти вийти з важкого стану їй допомогла кулінарія. Але шлюб все ж це не врятувало. Вона пішла від чоловіка і довгий час у неї не складалися стосунки з чоловіками.

Тепер жінка реалізувала себе і готова думати про створення сім'ї. Зараз вона у відносинах з чоловіком, якого знає 20 років.

Ліза Глінська розповіла про втрату дитини під час пологів (відео: YouTube)

Нагадаємо, українська актриса і учасниця популярних шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" Дарина Петрожицька також розповіла, що раніше втратила дитину.

Ми також писали про те, що вагітна дружина Джеджули зробила зізнання про стосунки з шоуменом.

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