Сушить мокрыми и пытаться вылечить кончики: топ ошибок в уходе за волосами
Как ухаживать за волосами, чтобы они всегда блестели, были густыми и не сыпались? Существуют простые лайфхаки, которые не стоит игнорировать - и волосы скажу "спасибо!".
Об это в своем Instagram рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти.
- Кожа головы, как и кожа лица, нуждается в мягком очищении. Выбирайте мягкие шампуни, которые смоют грязь, но не высушат кожу головы и "не смоют" весь микробиом.
- Мыть волосы, а не кожу головы. Что может быть проще и очевидней, правда? Но когда дело доходит до мытья, то многие акцентируют внимание на волосах, в то время как нужно в первую очередь мыть кожу головы. Не ногтями, а подушечками пальцев и массажными движениями. Следуйте примеру парикмахеров и мойте голову дважды.
- Кстати, спать с мокрыми волосами - очень плохая идея. Очень.
Красивые природы - не только подарок природы, но и правильный уход (фото: pexels.com)
- Наносить кондиционер / бальзам на корни волос. Если при мытье мы больше внимания акцентируем на кожу головы и корни волос, то при использовании кондиционеров мы думаем о длине, поэтому наносим средства отступая от корней. На рынке есть кондиционеры, которые можно наносить на корни, но их не так много.
Без дорогостоящих кремов: косметолог назвала базовое условие для красивой кожи
-
Сушка мокрых волос. Перед сушкой волосы нужно высушить естественным способом - можно укутать их в полотенце на 10-15 мин, а после снять и досушить естественным способом. Но сушить их феном сразу после мытья не очень хорошая идея. Внутри волоса есть вакуоли, заполненные воздухом. Во время мытья в них проникает вода - и она остается там даже после сушки.
При высоких температурах вода превращается в пар. Вакуоли из-за этого увеличиваются, в результате чего стержень волоса становится, как губка. Для того, чтобы волосы не превратились в веник, была придумана термозащита.
- Яростно скупать косметику от секущихся кончиков. Сломанный ноготь не восстановить. Так же и с волосами. Вылечить уже посеченные кончики - невозможно, волосы надо резать. А уже после пересматривать весь уход за волосами. Крепкие и здоровые волосы - результат долгой работы.
Ранее косметолог рассказала, как правильно пользоваться глиной для лица.