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Сушити мокрими і намагатися вилікувати кінчики: топ помилок в догляді за волоссям

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Середа 02 червня 2021 19:17
Сушити мокрими і намагатися вилікувати кінчики: топ помилок в догляді за волоссям Волосся потрібно правильно мити і правильно сушити (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як доглядати за волоссям, щоб воно завжди блищало, було густими і не сипалося? Існують прості лайфхаки, які не варто ігнорувати - і волосся скаже "спасибі!".

Про це у своєму Instagram розповіла биохакер Хаді Пьюрбьюти.

  • Шкіра голови, як і шкіра обличчя, потребує м'якого очищення. Вибирайте м'які шампуні, які змиють бруд, але не висушать шкіру голови і "не змиють" весь мікробіом.
  • Мити волосся, а не шкіру голови. Що може бути простіше і очевидніше, правда? Але коли справа доходить до миття, то багато хто акцентує увагу на волоссі, в той час як потрібно в першу чергу мити шкіру голови. Не нігтями, а подушечками пальців і масажними рухами. Дотримуйтесь прикладу перукарів і мийте голову двічі.
  • До речі, спати з мокрим волоссям - дуже погана ідея. Дуже.

Сушити мокрими і намагатися вилікувати кінчики: топ помилок в догляді за волоссям

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  • Наносити кондиціонер / бальзам на корені волосся. Якщо при митті ми більше уваги акцентуємо на шкіру голови і коріння волосся, то при використанні кондиціонерів ми думаємо про довжину, тому наносимо засоби, відступаючи від коренів. На ринку є кондиціонери, які можна наносити на коріння, але їх не так багато.

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  • Сушка мокрого волосся. Перед сушінням волосся потрібно висушити природним способом - можна укутати їх в рушник на 10-15 хв, а після зняти і досушити природним способом. Але сушити їх феном відразу після миття не дуже хороша ідея. Всередині волосини є вакуолі, заповнені повітрям. Під час миття в них проникає вода - і вона залишається там навіть після сушіння.

При високих температурах вода перетворюється на пар. Вакуолі через це збільшуються, в результаті чого стрижень волосини стає, як губка. Для того, щоб волосся не перетворилися в віник, був придуманий термозахист.

  • Люто скуповувати косметику від посічених кінчиків. Зламаний ніготь не відновити. Так само і з волоссям. Вилікувати вже посічені кінчики-неможливо, волосся треба різати. А вже після переглядати весь догляд за волоссям. Міцні і здорове волосся - результат довгої роботи.

Раніше косметолог розповіла, як правильно користуватися глиною для особи.

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