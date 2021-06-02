Сушить мокрыми и пытаться вылечить кончики: топ ошибок в уходе за волосами

Как ухаживать за волосами, чтобы они всегда блестели, были густыми и не сыпались? Существуют простые лайфхаки, которые не стоит игнорировать - и волосы скажу "спасибо!".
Об это в своем Instagram рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти.
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Сушка мокрых волос. Перед сушкой волосы нужно высушить естественным способом - можно укутать их в полотенце на 10-15 мин, а после снять и досушить естественным способом. Но сушить их феном сразу после мытья не очень хорошая идея. Внутри волоса есть вакуоли, заполненные воздухом. Во время мытья в них проникает вода - и она остается там даже после сушки.
При высоких температурах вода превращается в пар. Вакуоли из-за этого увеличиваются, в результате чего стержень волоса становится, как губка. Для того, чтобы волосы не превратились в веник, была придумана термозащита.
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