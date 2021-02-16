Светлана Тарабарова стала жертвой мошенников и обратилась к поклонникам

Светлана Тарабарова обратилась к своим поклонникам в сети. Украинская певица завила, что от ее имени мошенники проводят "розыгрыш" в Instagram. Их цель украсть аккаунт или деньги.

По словам Тарабаровой, мошенники обещают своим жертвам приз до 80 тысяч гривен на банковскую карту или другие призы. При этом она подчеркнула, что сообщения шлют от ее имени, но она никакого отношения к этому не имеет и розыгрыши не проводит.

"Внимание! Мошенники! Если вы, будто от моего имени, получили такое сообщение (прикрепила в галерею) - не переходите ни в коем случае по ссылке, это Мошенники! Я никакого отношения не имею к "розыгрышу" - вероятно они просто хотят украсть аккаунт или деньги. Блокируйте и жмите "пожаловаться" на эти аккаунты. Волнуюсь, спасибо за понимание", - написала певица.

Скриншот с Instagram

Подписчики Тарабаровой отметили, что им приходило такое сообщение.