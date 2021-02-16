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Світлана Тарабарова стала жертвою шахраїв і звернулася до шанувальників

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 16:24
Світлана Тарабарова стала жертвою шахраїв і звернулася до шанувальників Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Роман Мирончук

Світлана Тарабарова звернулася до своїх шанувальників в мережі. Українська співачка заявила, що від її імені шахраї проводять "розіграш" в Instagram. Їх мета вкрасти аккаунт або гроші.

Про це артистка заявила в Instagram.

За словами Тарабарової, шахраї обіцяють своїм жертвам приз до 80 тисяч гривень на банківську картку або інші призи. При цьому вона підкреслила, що шлють повідомлення від її імені, але вона ніякого відношення до цього не має і розіграші не проводить.

"Увага! Шахраї! Якщо ви, ніби від мого імені, отримали таке повідомлення (прикріпила в галерею) - не переходьте ні в якому разі за посиланням, це Шахраї! Я ніякого відношення не маю до "розіграшу" - ймовірно вони просто хочуть вкрасти аккаунт або гроші. Блокуйте і тисніть "поскаржитися" на ці акаунти. Хвилююся, дякую за розуміння", - написала співачка.

Світлана Тарабарова стала жертвою шахраїв і звернулася до шанувальників

Скріншот з Instagram

Фоловери Тарабарової зазначили, що їм приходило таке повідомлення.

  • До мене прийшло таке;
  • Мені прислали таке смс;
  • Мені прийшло, тільки що видалила...
  • Дякую. Я відразу зрозуміла що це "розвод";
  • Мені таке приходило типу від Ані Трінчер;
  • І мені прийшло...але я ж ніде не брала участь.

Нагадаємо, Тарабарова вперше показала свій новий особняк на 160 квадратних метрів.

Раніше Світлана Тарабарова дала цінну пораду сімейним парам.

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