Світлана Тарабарова стала жертвою шахраїв і звернулася до шанувальників

Світлана Тарабарова звернулася до своїх шанувальників в мережі. Українська співачка заявила, що від її імені шахраї проводять "розіграш" в Instagram. Їх мета вкрасти аккаунт або гроші.

За словами Тарабарової, шахраї обіцяють своїм жертвам приз до 80 тисяч гривень на банківську картку або інші призи. При цьому вона підкреслила, що шлють повідомлення від її імені, але вона ніякого відношення до цього не має і розіграші не проводить.

"Увага! Шахраї! Якщо ви, ніби від мого імені, отримали таке повідомлення (прикріпила в галерею) - не переходьте ні в якому разі за посиланням, це Шахраї! Я ніякого відношення не маю до "розіграшу" - ймовірно вони просто хочуть вкрасти аккаунт або гроші. Блокуйте і тисніть "поскаржитися" на ці акаунти. Хвилююся, дякую за розуміння", - написала співачка.

Скріншот з Instagram

Фоловери Тарабарової зазначили, що їм приходило таке повідомлення.