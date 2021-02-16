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Светлана Тарабарова стала жертвой мошенников и обратилась к поклонникам

Автор: Роман Мирончук

Светлана Тарабарова обратилась к своим поклонникам в сети. Украинская певица завила, что от ее имени мошенники проводят "розыгрыш" в Instagram. Их цель украсть аккаунт или деньги.

Об этом артистка заявила в Instagram.

По словам Тарабаровой, мошенники обещают своим жертвам приз до 80 тысяч гривен на банковскую карту или другие призы. При этом она подчеркнула, что сообщения шлют от ее имени, но она никакого отношения к этому не имеет и розыгрыши не проводит.

"Внимание! Мошенники! Если вы, будто от моего имени, получили такое сообщение (прикрепила в галерею) - не переходите ни в коем случае по ссылке, это Мошенники! Я никакого отношения не имею к "розыгрышу" - вероятно они просто хотят украсть аккаунт или деньги. Блокируйте и жмите "пожаловаться" на эти аккаунты. Волнуюсь, спасибо за понимание", - написала певица.

Скриншот с Instagram

Подписчики Тарабаровой отметили, что им приходило такое сообщение.

  • Ко мне пришло такое;
  • Мне только что прислали такое смс;
  • Мне пришло, только что удалила...
  • Спасибо. Я сразу поняла что это "развод";
  • Мне такое приходило типа от Ани Тринчер;
  • И мне пришло...но я ж нигде не участвовала.

Напомним, Тарабарова впервые показала свой новый особняк на 160 квадратных метров.

Ранее Светлана Тарабарова дала ценный совет семейным парам.

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Новости Украины мошенничествоСветлана Тарабарова
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