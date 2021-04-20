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Світлий колір повнить, дрібний принт - робить стрункою: поради стиліста, як вибрати купальник

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 20:01
Світлий колір повнить, дрібний принт - робить стрункою: поради стиліста, як вибрати купальник Щоб купальник сидів, потрібно враховувати тонкощі (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Купальник - один з найскладніших предметів літнього гардеробу. Щоб вибрати такий, який відмінно сидіти на фігурі, потрібно знати певні тонкощі підбору купальника.⁣⠀

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

"Почну з самого важливого: купальник повинен бути комфортним! Спадаючі лямки або ті, що впиваються в попу плавки змушують нас нервувати і постійно щось поправляти. А це не те, чим хотілося б займатися на пляжі, правда?", - нагадала Тетяна.⁣⁣⠀

Світлий колір повнить, дрібний принт - робить стрункою: поради стиліста, як вибрати купальник

Вам повинно бути зручно - це перше (фото: pexels.com)

Як вибрати купальник:

  • "Роздільний або злитий. Це - за смаком. Обидва варіанти можуть бути дуже актуальними і прекрасно справлятися, при необхідності, з візуальною корекцією фігури. ⁣⠀
  • розмір вирішує. Купальник малий і впивається в тіло - є ризик стати схожою на сосиску в оболонці. Великий - при намоканні розтягується, бовтається, паруситься. Теж не айс.
  • світлі кольори та крупні принти додають обсягу, темні кольори і дрібні принти - скорегують те, що наїли взимку. Я особисто обожнюю роздільні різнокольорові купальники - строкатий і однотонний верх низ.
  • більше тіла - більше тканини. Дівчатам розміру "плюс" краще уникати шматочків тканини на мотузочках. А ось "повні" плавки і широкі лямки вдало обіграють пропорції тіла.
  • груди. Великі - вибирайте варіанти на широких лямках або зав'язках на шиї. Маленькі - бандо з рюшами або воланами. Вони оптично додадуть обсягу. Акуратніше з push-up. Спокуса додати собі пару кг в області грудей велика, але знайте міру! Погано підібраний ліф з пушапом змушує груди жити "своїм життям" окремо від тіла. Що з боку виглядає сумно", - порадила Тетяна.⁣⁣

Нагадаємо, стиліст розповіла, як вибрати брюки по типу фігури: кюлоти - для високих дівчат, палаццо - для середнього росту.

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