Сын Чапкиса просит молиться за отца: дела очень плохие

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"Пожалуйста, молитесь за моего отца. Его дела плохи", - написал Грег, который проживает в США.

Стоит отметить, что за последние месяцы это в третий раз 90-летний Чапкис оказывается в больнице.

Впервые Чапкиса положили в больницу с двухсторонним воспалением легких в декабре 2020 года. Хореографу сделали два теста на COVID-19, и они оказались отрицательными.

Тогда Чапкис говорил в интервью, что он сильно испугался смерти. Чувствовал он себя плохо, была слабость, и он тяжело дышал, но перед Новым годом врачи разрешили ему уехать домой.

6 января Чапкиса снова госпитализировали из-за того, что пневмония не прошла и домашнее лечение не дало должных результатов. 12 января он выписался из больницы. Тогда хореограф заявил, что будет восстанавливать свою физическую форму.