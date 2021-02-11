Син Чапкіса просить молитися за батька: справи дуже погані

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"Будь ласка, моліться за мого батька. Його справи кепські", - написав Грег, який проживає в США.

Варто зазначити, що за останні місяці це втретє 90-річний Чапкіс опиняється в лікарні.

Вперше Чапкіса поклали в лікарню з двостороннім запаленням легенів у грудні 2020 року. Хореографу зробили два тести на COVID-19, і вони виявилися негативними.

Тоді Чапкіс говорив в інтерв'ю, що він сильно злякався смерті. Відчував він себе погано, була слабкість, і він важко дихав, але перед Новим роком лікарі дозволили йому виїхати додому.

6 січня Чапкіса знову госпіталізували через те, що пневмонія не пройшла і домашнє лікування не дало належних результатів. 12 січня він виписався з лікарні. Тоді хореограф заявив, що буде відновлювати свою фізичну форму.