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Син Чапкіса просить молитися за батька: справи дуже погані

Автор: Роман Мирончук

Григорій Чапкіс знаходиться в лікарні у важкому стані. Син відомого українського хореографа прокоментував стан батька, якого нещодавно знову госпіталізували.

Грег Чапкіс молодший закликав Instagram всіх молитися за свого батька.

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Скріншот з Instagram

"Будь ласка, моліться за мого батька. Його справи кепські", - написав Грег, який проживає в США.

Варто зазначити, що за останні місяці це втретє 90-річний Чапкіс опиняється в лікарні.

Вперше Чапкіса поклали в лікарню з двостороннім запаленням легенів у грудні 2020 року. Хореографу зробили два тести на COVID-19, і вони виявилися негативними.

Тоді Чапкіс говорив в інтерв'ю, що він сильно злякався смерті. Відчував він себе погано, була слабкість, і він важко дихав, але перед Новим роком лікарі дозволили йому виїхати додому.

6 січня Чапкіса знову госпіталізували через те, що пневмонія не пройшла і домашнє лікування не дало належних результатів. 12 січня він виписався з лікарні. Тоді хореограф заявив, що буде відновлювати свою фізичну форму.

Нагадаємо, Чапкіс говорив про те, що після лікарні у нього паморочиться голова і ноги важкі.

Раніше син Чапкіса прокоментував шлюб батька з обраницею, яка молодша від хореографа на 52 роки.

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