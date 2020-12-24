Сын Виктора Павлика впервые откровенно высказался об отце: ушел, когда мне было 2 недели

Старший сын Виктора Павлика Александр рассказал про отношения с отцом, свои заработки, смерть брата Павла и о многом другом. Сейчас ему уже 36 лет, и он тоже музыкант, как и его отец.

В программе "Зірковий шлях" Александр впервые поделился подробностями своей жизни. Музыкант уже три года руководит музыкальной студией для детей, где у младшего поколения развивают таланты - учат играть на инструментах.

Родители Александра были еще совсем юными, когда сошлись. Они познакомились в Одессе, где будущая мама работала на строительном кране, а отец приехал на практику.

Миловидное лицо и гитара делали Виктора Павлика популярным и роман у молодых людей развился очень бурно, скоро родился Александр. Но Виктор Павлик быстро нашел новую любовь, покинув жену и сына, когда ему было всего две недели. Александр говорит, что отца не помнит в своем детстве.

Первое воспоминание об отце у Александра связано с тем, когда Виктор приехал к нему в школу (тогда мальчик был в третьем) классе.

"У него была сережка в виде крестика, такие патлы и футболка Sepultura (бразильская блэк-метал-группа. - Ред)", - рассказывает Саша.

Мама очень переживала, Александр вспоминает ее, как "обиженную жизнью женщиной". Сам же сын Павлика унаследовал артистический талант отца и стал выступать по разным конкурсам, как в Украине, так и за ее пределами. Первые деньги - 150 долларов - он заработал в восьмилетнем возрасте.

А когда ему стукнуло 18, сразу же отправился в Киев. В столице он пришел в армянский ресторан на "Гидропарке", где стал выступать. Там он и ночевал, ведь на жилье денег не хватало.

Александр Павлик говорит, что умел дистанцироваться от славы отца, но долго на него был обижен. Теперь он, став отцом, особенно понимает, как важно быть рядом с сыном.

А в 25 лет Александр совершил прорыв благодаря Х-Фактору, куда приехал звездный отец его поддержать. Парень говорит, что тогда смог простить отца.

Супруга Александра старше его на 10 лет. Он влюбился с первого взгляда, и вскоре добился взаимности. Пара поженилась и у них родился сын.

Но в 2011 году Павлик закрутил роман с танцовщицей Анной Олефиренко, работающей в балете на Х-Факторе. Он считает это ошибкой, и смог добиться прощения у жены Леси.

Александр со слезами на глазах вспоминает о брате, которого держал на руках в роддоме. Он говорит, что Павел был очень светлым человеком, а таких Господь забирает рано.

"Он мне о девушке рассказывал, которая приезжала к нему... "Саша, я уже ничего не боюсь, я овощем жить не хочу", - вспоминает последний разговор с братом Александр.

Сын Виктора Павлика Александр дал откровенное интервью (видео: YouTube/Зірковий шлях)

Напомним, что 7 августа умер средний ребенок Виктора Павлика - 21-летний Павел. Парень несколько лет боролся с раком костей, а последние дни провел в хосписе.

Кроме старшего сына Александра у музыканта есть еще дочь Кристина. Все дети были рождены от трех разных браков Павлика. Впервые он женился в 18 лет на девушке Лиде, которая родила ему сына Александра. Во второй раз музыкант вступил в брак с гражданкой Узбекистана Светланой, у них родилась дочь Кристина.

А Павел Павлик родился в самом длительном браке музыканта - с танцовщицей ансамбля Тернопольской филармонии Ларисой.

12 мая 2020 года артист женился на своем концертном директоре - Катерине Репяховой. Избранница младше музыканта на 28 лет.