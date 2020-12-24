Син Віктора Павліка вперше відверто висловився про батька: пішов, коли мені було 2 тижні

Старший син Віктора Павліка Олександр розповів про стосунки з батьком, свої заробітки, смерть брата Павла і про багато іншого. Зараз йому вже 36 років, і він теж музикант, як і його батько.

У програмі "Зірковий шлях" Олександр вперше поділився подробицями свого життя. Музикант вже три роки керує музичною студією для дітей, де у молодшого покоління розвивають таланти - вчать грати на інструментах.

Батьки Олександра були ще зовсім юними, коли зійшлися. Вони познайомилися в Одесі, де майбутня мама працювала на будівельному крані, а батько приїхав на практику.

Миловидне обличчя і гітара робили Віктора Павліка популярним і роман у молодих людей розвинувся дуже бурхливо, скоро народився Олександр. Але Віктор Павлик швидко знайшов нову любов, залишивши дружину і сина, коли йому було всього два тижні. Олександр каже, що батька не пам'ятає у своєму дитинстві.

Перший спогад про батька у Олександра пов'язаний з тим, коли Віктор приїхав до нього в школу (тоді хлопчик був у третьому) класі.

"У нього була сережка у вигляді хрестика, такі патли і футболка Sepultura (бразильська блек-метал-група. - Ред)", - розповідає Сашко.

Мама дуже переживала, Олександр згадує її, як "скривджену життям жінкою". Сам же син Павліка успадкував артистичний талант батька і став виступати по різним конкурсам, як в Україні, так і за її межами. Перші гроші - 150 доларів - він заробив у восьмирічному віці.

А коли йому стукнуло 18, відразу ж відправився в Київ. У столиці він прийшов у вірменський ресторан на "Гідропарку", де став виступати. Там він і ночував, адже на житло грошей не вистачало.

Олександр Павлік каже, що вмів дистанціюватися від слави отця, але довго на нього був ображений. Тепер він, ставши батьком, особливо розуміє, як важливо бути поруч із сином.

А у 25 років Олександр здійснив прорив завдяки Х-Фактору, куди приїхав зоряний батько його підтримати. Хлопець каже, що тоді зміг пробачити батькові.

Дружина Олександра старша за нього на 10 років. Він закохався з першого погляду, і незабаром домігся взаємності. Пара одружилася і у них народився син.

Але в 2011 році Павлик закрутив роман з танцівницею Ганною Олефіренко, що працювала в балеті на Х-Факторі. Він вважає це помилкою, і зміг добитися пробачення у дружини Лесі.

Олександр зі сльозами на очах згадує про брата, якого тримав на руках у пологовому будинку. Він каже, що Павло був дуже світлою людиною, а таких Господь забирає рано.

"Він мені розповідав про дівчину, яка приїжджала до нього... "Саша, я вже нічого не боюся, я овочем жити не хочу", - згадує останню розмову з братом Олександр.

Син Віктора Павліка Олександр дав відверте інтерв'ю (відео: YouTube/Зірковий шлях)

Нагадаємо, що 7 серпня помер син Віктора Павліка - 21-річний Павло. Хлопець кілька років боровся з раком кісток, а останні дні провів у хоспісі.

Крім старшого сина Олександра у музиканта є ще дочка Христина. Всі діти були народжені від трьох різних шлюбів Павліка. Вперше він одружився в 18 років на дівчині Ліді, яка народила йому сина Олександра. Вдруге музикант вступив у шлюб з громадянкою Узбекистану Світланою, у них народилася дочка Христина.

А Павло Павлік народився в самому тривалому шлюбі музиканта - з танцівницею ансамблю Тернопільської філармонії Ларисою.

12 травня 2020 року артист одружився на своєму концертному директорі - Катерині Репяховій. Обраниця молодша за музиканта на 28 років.