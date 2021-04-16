Без таблеток: нутрициолог рассказала, как облегчить болезненную менструацию

"Родилась женщиной - терпи!" - установка, которая прочно засела в головах многих. В итоге они мучаются годами от болезненных менструаций, думая, что это норма. Но это - не норма. В норме месячные должны проходить почти незаметно.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Катерина рассказала, что во время месячных у здоровых женщин, у которых все в порядке с гормонами, могут проявляться слабые тянущие ощущения в первые 1-2 дня.
"Не более того! Если же вам не помогают даже обезболивающие, обследуйтесь на предмет эндометриоза / аденомиоза. Если не обнаружили ни того, ни другого (ура!), а месячные болезненные, можно помочь себе простыми натуральными способами", - посоветовала нутрициолог.⠀⠀
Во время менструации, рассказала Катерина, происходит отслоение слизистой матки. Чтобы это произошло, тело вырабатывает простагландины, которые стимулируют сокращения матки, освобождая ее от этого слоя. Боль возникает, если простагландинов вырабатывается слишком много.
"Простагландины также образуются в ряде иммунных реакций при воспалениях. Поэтому, чтобы их стабилизировать, мы применяем те же средства, что и для стабилизации работы иммунитета (противовоспалительные)", - рассказала Йенсен.⠀
"Простагландиновую" боль можно подавить обезболивающими, но есть и другие, натуральные, решения, рассказала Катерина.
Помогает снизить уровень простагландинов, а также расслабляет мускулатуру, снижая болезненные ощущения. Отлично работает и как поддерживающее средство, и как срочная мера для снятия боли.
Используется как иммуномодулятор, в том числе для облегчения болей при эндометриозе. Также цинк показал отличные результаты в уменьшении "простагландиновых"болей.
Куркумин, содержащийся в куркуме, - это противовоспалительное средство, которое снижает производство простагландинов и помогает уменьшить обильность месячных.⠀
Может снижать интенсивность менструальных болей до 30% после 2 месяцев применения (за счет противовоспалительных свойств)!. Лучше применять рыбий жир, а не растительные источники.
Напомним, ранее нутрициолог посоветовала, что съесть после тренировки в зале - для рельефных мыщц.
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