Таисия Повалий откровенно рассказала о самочувствии после перелома ноги

Таисия долгое время не могла самостоятельно передвигаться - пришлось даже пользоваться специальной коляской. Но теперь, признается звезда, она чувствует себя хорошо.

"Слава Богу, сейчас уже все хорошо! Самое страшное позади. Я здорова и готова радовать зрителей, которые по мне соскучились. Когда болела, получала сотни сообщений с пожеланиями здоровья. Это вкупе с медицинской помощью мне помогло", - рассказала она.

Раньше Повалий участвовала в популярном проекте "Точь-в-точь", где перевоплощалась в других звезд. Ее называли одной из фавориток телеконкурса. В финале она проиграла только певице Азизе.

Теперь же 56-летняя певица заявляет, что больше на такие подвиги не пойдет. Так как процесс подготовки, съемок проходил очень сложно для нее. Сейчас она предпочитает смотреть подобные шоу сидя на диване.

"Когда выступала я, мне казалось, что у всех было все замечательно, кроме меня. Сейчас я - зритель. И мне наблюдать за участниками интересно в расслабленном состоянии, сидя на диване", - признается она.

Особенно негативные воспоминания у нее из-за грима, ведь для таких сложных перевоплощения используют клей, а это очень вредит коже на лице.