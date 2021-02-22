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Таїсія Повалій відверто розповіла про самопочуття після перелому ноги

Автор: Світлана Мащенко

Таїсія Повалій розповіла, як почуває себе після перелому ноги. Неприємність трапилася з опальною артисткою ще на початку карантину, після чого їй довелося довго відновлювати здоров'я.

Про це українська співачка розповіла в інтерв'ю росЗМІ.

Таїсія довгий час не могла самостійно пересуватися - довелося навіть користуватися спеціальною коляскою. Але тепер, зізнається зірка, вона почуває себе добре.

"Слава Богу, зараз вже все добре! Найстрашніше позаду. Я здорова і готова радувати глядачів, які за мною скучили. Коли хворіла, отримувала сотні повідомлень з побажаннями здоров'я. Це вкупі з медичною допомогою мені допомогло", - розповіла вона.

Раніше Повалій брала участь у популярному проекті "Точь-в-точь", де перевтілювалася в інших зірок. Її називали однією з фавориток телеконкурсу. У фіналі вона програла лише співачці Азізі.

Тепер же 56-річна співачка заявляє, що більше на такі подвиги не піде. Так як процес підготовки, зйомок проходив дуже складно для неї. Зараз вона воліє дивитися такі шоу сидячи на дивані.

"Коли я виступала, мені здавалося, що у всіх було все чудово, крім мене. Зараз я - глядач. І мені спостерігати за учасниками цікаво в розслабленому стані, сидячи на дивані", - зізнається вона.

Особливо негативні спогади в неї через грим, адже для таких складних перевтілень використовують клей, а це дуже шкодить шкірі на обличчі.

Нагадаємо, що ще до початку весняного карантину Таїсія Повалій зламала ногу, після чого довго відновлювалася.

До речі, зараз з кар'єрою у Повалій в рідній Україні справи йдуть не дуже гладко. Деякий час тому вона намагалася підкорювати шоу-бізнесові простори РФ, але не мала особливого успіху. Потім була спроба повернутися на батьківщину з грандіозним ювілейним концертом у палаці "Україна", але затія провалилася.

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Новини України Таисия Повалий
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