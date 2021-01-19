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Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные "сестринские войны" дочек на Мальдивах

Новина українською → Мальдивы, Вторник 19 января 2021 17:58
Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные "сестринские войны" дочек на Мальдивах Оля Полякова с детьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова с дочками Машей и Алисой и мужем Вадимом отдыхает на Мальдивах. На острове она встретила свой 37-й день рождения и растрогала поклонников философскими размышлениями о жизни. Она щедро делится райскими фотосетами и демонстрирует идеальное тело в бикини. В этот раз главными героинями ее курортной фотосессии стали дочки, а вернее их водные забавы.

Так, на странице Королевы ночи в Instagram появилась серия кадров, на которых девочки резвятся в бассейне. Маша и Алиса расположились на надувном матраце, но не смогли усидеть на месте. Младшая не без помощи старшей соскочила в воду, а затем и ушла с головой – так они резвятся, испортив маме кадр.

"Вот такая кара, за испорченный снимок! Сестры, блин. Пролистайте всю карусель, что бы знать, чем закончилась фотосессия", - заинтриговала певицы.

Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные &quot;сестринские войны&quot; дочек на Мальдивах

Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные &quot;сестринские войны&quot; дочек на Мальдивах

Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные &quot;сестринские войны&quot; дочек на Мальдивах

Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные &quot;сестринские войны&quot; дочек на Мальдивах

Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные &quot;сестринские войны&quot; дочек на Мальдивах

Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные &quot;сестринские войны&quot; дочек на Мальдивах

Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные &quot;сестринские войны&quot; дочек на Мальдивах

Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные &quot;сестринские войны&quot; дочек на Мальдивах

Дочки Оли Поляковой порезвились в бассейне на Мальдивах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники оценили снимки авторства звезды с участием сестричек.

  • Классные у Вас дети, а старшая ваша супер копия, фигура мечта
  • Малая прикольная
  • Супер, получились очень живые и яркие фотки, девочки крутышки
  • Думаю, Алисе было даже по приколу так понырять
  • Русалочки
  • Оля, у вас очень красивые дочери
  • Взаимная детская любовь сестер - это еще то испытание
  • Жалко птичку. В данной ситуации Алиску
  • Милашки-хулигашки

К слову, как-то Оля рассказала о разном характере дочерей. Если с Машей они похожи – обе вспыльчивые, но отходчивые, то с Алисой певице сложнее – к девочке нужно найти подход и быть для нее достаточно убедительной. Как-то она даже призналась, что младшая научила ее терпению и выдержке. "У нее внутри двигатель внутреннего сгорания. Боевая ничего не боящаяся, ни змей, ни скоростей, смелая, самовольная", - когда-то описала в соцсети дочь артистка.

Напомним, что ранее Маша Полякова устроила батл купальников со знаменитой мамой.

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