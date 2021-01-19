Вот такая кара: Оля Полякова пожаловалась на опасные "сестринские войны" дочек на Мальдивах

Оля Полякова с дочками Машей и Алисой и мужем Вадимом отдыхает на Мальдивах. На острове она встретила свой 37-й день рождения и растрогала поклонников философскими размышлениями о жизни. Она щедро делится райскими фотосетами и демонстрирует идеальное тело в бикини. В этот раз главными героинями ее курортной фотосессии стали дочки, а вернее их водные забавы.

Так, на странице Королевы ночи в Instagram появилась серия кадров, на которых девочки резвятся в бассейне. Маша и Алиса расположились на надувном матраце, но не смогли усидеть на месте. Младшая не без помощи старшей соскочила в воду, а затем и ушла с головой – так они резвятся, испортив маме кадр.

"Вот такая кара, за испорченный снимок! Сестры, блин. Пролистайте всю карусель, что бы знать, чем закончилась фотосессия", - заинтриговала певицы.

Дочки Оли Поляковой порезвились в бассейне на Мальдивах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники оценили снимки авторства звезды с участием сестричек.

Классные у Вас дети, а старшая ваша супер копия, фигура мечта

Малая прикольная

Супер, получились очень живые и яркие фотки, девочки крутышки

Думаю, Алисе было даже по приколу так понырять

Русалочки

Оля, у вас очень красивые дочери

Взаимная детская любовь сестер - это еще то испытание

Жалко птичку. В данной ситуации Алиску

Милашки-хулигашки

К слову, как-то Оля рассказала о разном характере дочерей. Если с Машей они похожи – обе вспыльчивые, но отходчивые, то с Алисой певице сложнее – к девочке нужно найти подход и быть для нее достаточно убедительной. Как-то она даже призналась, что младшая научила ее терпению и выдержке. "У нее внутри двигатель внутреннего сгорания. Боевая ничего не боящаяся, ни змей, ни скоростей, смелая, самовольная", - когда-то описала в соцсети дочь артистка.

Напомним, что ранее Маша Полякова устроила батл купальников со знаменитой мамой.