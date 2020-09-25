Таких ливней осенью еще не было: в Украину идет жуткая непогода

Погода в Украине скоро сильно изменится, ведь после долгого сухого периода с умеренно теплыми днями и по-осеннему прохладными ночами придет время мощным ливням и похолоданию. Синоптики рассказали, когда начинать носить с собой зонтики.

Согласно данным Украинского гидрометцентра серьезный атмосферный фронт накроет страну в воскресенье, 27 сентября. Местами ливни будут самыми сильными с начала осени.

А вот завтра, 25 сентября, в стране будет тепло (+23+27) и солнечно. Ночью также температура повысится (+9+14), в Крыму до +16. Небольшой дождь вероятен на Закарпатье и в Ивано-Франковской области.

26 сентября тепло и солнечно будет по всей стране, кроме Запада. Здесь - мощные ливни, местами с грозами и похолодает до +19+22. В остальных регионах суббота все еще будет комфортной.

Погода в Украине 25 и 26 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

А вот 27 сентября атмосферный фронт затянет уже всю страну. В западных областях мощные ливни и холод днем +13+19 градусов, на Севере и в Центре, местами Юге - сильный дождь и +19+24, меньше осадков на юго-востоке, температура +22+25.

28 сентября небольшие осадки ожидаются на Западе и более сильные - на Востоке. Температура сильно не изменится.

Вторник, 29 сентября Запад встретит очень мощными ливнями, менее сильный дождь - на Юге, в Центре небольшие осадки, на Севере и Востоке - сухая погода.

Погода в Украине 27-29 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

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