Танцюємо - значить живемо: кілька відео з танцюючими воїнами ЗСУ

Наші солдати відважно захищають Україну та її жителів, відбиваючи атаки російських загарбників. Свої успіхи на фронті деякі захисники відзначають танцями.

Відповідні відео вони викладають в соцмережах.

Крім своєї захисної функції, наші військові примудряються ще заряджати оптимізмом українських жителів, створюючи відповідні ролики. За останніми даними національного опитування, близько 80% населення готові особисто захищати свою країну.

Музика у відео звучить різна, від Майкла Джексона до сучасних техно-ритмів.