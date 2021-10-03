Танцы со звездами 2021: Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей шоу

"Танцы со звездами" в новом эфире сегодня, 3 октября, покажут выступление одиннадцати пар участников. Судья проекта Екатерина Кухар призналась, что потенциал победителя в этом сезоне есть у Дмитрия Кадная и Артура Логая.

Об этом прима Национального театра оперы и балета рассказала в программе " Світське життя ".

"В этом сезоне это конечно же Каднай, который проявил себя очень темпераментно, и Артур Логай", - рассказала балерина.

Екатерина также призналась, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к коллеге по проекту Максу Чмерковскому.

"Он как-то волнуется, я не понимаю почему. У нас была только страстная ча-ча-ча и больше ничего! Наконец-то нашелся мужчина, к которому мой муж может меня приревновать, ура", - отметила Кухар.