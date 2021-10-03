Танці з зірками 2021: Катерина Кухар назвала потенційних переможців шоу

"Танці з зірками" в новому ефірі сьогодні, 3 жовтня, покажуть виступ одинадцяти пар учасників. Суддя проекту Катерина Кухар зізналася, що потенціал переможця в цьому сезоні є у Дмитра Кадная і Артура Логая.
Про це прима Національного театру опери та балету розповіла в програмі "Світське життя".
"У цьому сезоні це звичайно ж Каднай, який проявив себе дуже темпераментно, і Артур Логай", - розповіла балерина.
Катерина також зізналася, чи не ревнує її чоловік Олександр Стоянов до колеги за проєктом Макса Чмерковського.
"Він якось хвилюється, я не розумію чому. У нас була тільки пристрасна ча-ча-ча і більше нічого! Нарешті знайшовся чоловік, до якого мій чоловік може мене приревнувати, ура", - зазначила Кухар.
Нагадаєммо, букмекери з одного сайту вважають, що найбільше шансів, щоб вилетіти з проєкту у каратиста Станіслава Горуни, а також У Олега Михайлюти, якого все більше знають як Фагота.
Ми також писали про те, що Влад Яма висловився про конфлікт з Джамалою і номерах Melovin'а на "Танцях з зірками 2021". Влад характеризує танці співака як своєрідні і специфічні, але не бачить в цьому нічого поганого.
Після виступу Джамали Яма заявив, що це був "не найскладніший номер", проте співачка не погодилася з суддею.