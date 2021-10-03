Танці з зірками 2021: Катерина Кухар назвала потенційних переможців шоу

"Танці з зірками" в новому ефірі сьогодні, 3 жовтня, покажуть виступ одинадцяти пар учасників. Суддя проекту Катерина Кухар зізналася, що потенціал переможця в цьому сезоні є у Дмитра Кадная і Артура Логая.

Про це прима Національного театру опери та балету розповіла в програмі " Світське життя ".

"У цьому сезоні це звичайно ж Каднай, який проявив себе дуже темпераментно, і Артур Логай", - розповіла балерина.

Катерина також зізналася, чи не ревнує її чоловік Олександр Стоянов до колеги за проєктом Макса Чмерковського.

"Він якось хвилюється, я не розумію чому. У нас була тільки пристрасна ча-ча-ча і більше нічого! Нарешті знайшовся чоловік, до якого мій чоловік може мене приревнувати, ура", - зазначила Кухар.