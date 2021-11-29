Телекулинар рассказал, как приготовить вкусный праздничный салат всего за 50 гривен

Если в теплое время года хочется есть овощи, то в холода люди налегают на более сытные блюда. Но и салаты могут быть весьма питательными, если добавить в них интересные ингредиенты.
Убедитесь в этом сами, приготовив блюдо по рецепту участника реалити Нового канала "Адская кухня" Александра Громлюка.
Для приготовления блюда вам понадобятся:
Ингредиенты для заправки:
Смешайте все ингредиенты в емкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и уберите в холодильник.
Перед заправкой еще раз хорошо встряхните.
Ветчину, пекинскую капусту, огурец нарежьте соломкой. Лук и петрушку - произвольно. Грецкий орех порубите ножом.
Грибы нарежьте пластинками, обжарьте на растительном масле с солью.
Перемешайте их с остальными ингредиентами.
Добавьте заправку и перемешайте.
Сверху посыпьте рубленым грецким орехом.
Легко и просто! Приятного аппетита!
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