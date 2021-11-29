Телекулинар рассказал, как приготовить вкусный праздничный салат всего за 50 гривен

Для приготовления блюда вам понадобятся:

ветчина - 50 г

пекинская капуста - 70 г

грибы шампиньоны - 30 г

грецкий орех - 10 г

петрушка - 5 г

свежий огурец - 10 г

зеленый лук - 5 г

Ингредиенты для заправки:

апельсиновый сок - 60 мл

красный винный уксус - 3 ст. л

мед - 2 ч. л

дижонская горчица - 1 ч. л

оливковое масло - 25 мл

Как приготовить заправку

Смешайте все ингредиенты в емкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и уберите в холодильник.

Перед заправкой еще раз хорошо встряхните.

Как приготовить салат

Ветчину, пекинскую капусту, огурец нарежьте соломкой. Лук и петрушку - произвольно. Грецкий орех порубите ножом.

Грибы нарежьте пластинками, обжарьте на растительном масле с солью.

Перемешайте их с остальными ингредиентами.

Добавьте заправку и перемешайте.

Сверху посыпьте рубленым грецким орехом.

Легко и просто! Приятного аппетита!