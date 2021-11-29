UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Телекулинар рассказал, как приготовить вкусный праздничный салат всего за 50 гривен

Автор: Артем Горовенко

Если в теплое время года хочется есть овощи, то в холода люди налегают на более сытные блюда. Но и салаты могут быть весьма питательными, если добавить в них интересные ингредиенты.

Убедитесь в этом сами, приготовив блюдо по рецепту участника реалити Нового канала "Адская кухня" Александра Громлюка.

Для приготовления блюда вам понадобятся:

  • ветчина - 50 г
  • пекинская капуста - 70 г
  • грибы шампиньоны - 30 г
  • грецкий орех - 10 г
  • петрушка - 5 г
  • свежий огурец - 10 г
  • зеленый лук - 5 г

Ингредиенты для заправки:

  • апельсиновый сок - 60 мл
  • красный винный уксус - 3 ст. л
  • мед - 2 ч. л
  • дижонская горчица - 1 ч. л
  • оливковое масло - 25 мл

Как приготовить заправку

Смешайте все ингредиенты в емкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и уберите в холодильник.

Перед заправкой еще раз хорошо встряхните.

Как приготовить салат

Ветчину, пекинскую капусту, огурец нарежьте соломкой. Лук и петрушку - произвольно. Грецкий орех порубите ножом.

Грибы нарежьте пластинками, обжарьте на растительном масле с солью.

Перемешайте их с остальными ингредиентами.

Добавьте заправку и перемешайте.

Сверху посыпьте рубленым грецким орехом.

Легко и просто! Приятного аппетита!

Ранее эксперт рассказала, как оригинально приготовить рыбу, чтобы блюдо понравилось даже детям.

Читайте LITE в Google News
Здоровая еда