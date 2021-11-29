Телекулінар розповів, як приготувати смачний святковий салат всього за 50 гривень

Для приготування страви вам знадобляться:

шинка - 50 г

пекінська капуста - 70 г

гриби печериці - 30 г

волоський горіх - 10 г

петрушка - 5 г

свіжий огірок - 10 г

зелена цибуля - 5 г

Інгредієнт для заправки:

апельсиновий сік - 60 мл

червоний винний оцет - 3 ст. л

мед - 2 ч. л

діжонська гірчиця - 1 ч. л

оливкова олія - 25 мл

Як приготувати заправку

Змішайте всі інгредієнти в ємності з кришкою, що щільно закривається. Добре струсіть і приберіть в холодильник.

Перед заправкою ще раз добре струсіть.

Як приготувати салат

Шинку, пекінську капусту, огірок наріжте соломкою. Цибулю і петрушку - довільно. Волоський горіх порубати ножем.

Гриби наріжте пластинками, обсмажте на олії з сіллю. Перемішайте їх з іншими інгредієнтами.

Додайте заправку і перемішайте.

Зверху посипте рубаним волоським горіхом.

Легко і просто! Приємного апетиту!