Телекулінар розповів, як приготувати смачний святковий салат всього за 50 гривень

Якщо в теплу пору року хочеться їсти овочі, то в холоди люди налягають на більш ситні страви. Але і салати можуть бути дуже поживними, якщо додати в них цікаві інгредієнти.
Переконайтеся в цьому самі, приготувавши страву за рецептом учасника реаліті Нового каналу "Пекельна кухня" Олександра Громлюка.
Для приготування страви вам знадобляться:
Інгредієнт для заправки:
Змішайте всі інгредієнти в ємності з кришкою, що щільно закривається. Добре струсіть і приберіть в холодильник.
Перед заправкою ще раз добре струсіть.
Шинку, пекінську капусту, огірок наріжте соломкою. Цибулю і петрушку - довільно. Волоський горіх порубати ножем.
Гриби наріжте пластинками, обсмажте на олії з сіллю. Перемішайте їх з іншими інгредієнтами.
Додайте заправку і перемішайте.
Зверху посипте рубаним волоським горіхом.
Легко і просто! Приємного апетиту!
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